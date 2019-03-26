Home
Após ser preso e solto, criminoso volta a arrombar loja em Vitória

Valdemir Pereira Machado, de 34 anos, foi preso e solto menos de 24 horas depois na semana passada. Nesta terça (26), ele foi preso em flagrante por arrombar outra loja