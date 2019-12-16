Após morte de menino, motorista de carro que caiu em valão é detido

O carro foi parar no valão. A mãe dela e as outras crianças ficaram feridas. Guilherme não resistiu e morreu no local. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória. O pai de Guilherme, o mecânico Sérgio Queiroz Cardoso, de 50 anos, disse que estava trabalhando em Vila Velha quando foi informado sobre o acidente.

"Me ligaram falando que o Guilherme tinha se machucado. Depois, ligaram novamente e disseram que ele tinha morrido. Acho que meu coração parou de bater na hora, fiquei sem saber o que fazer. O motorista é colega da família. Se eu tivesse em casa, não tinha deixado meus filhos irem em um carro naquelas condições", disse.