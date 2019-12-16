Após morte de menino, motorista de carro que caiu em valão é detido

O motorista da picape Pampa que capotou e caiu em um valão, em Cariacica, na noite deste sábado (14), foi detido pois não tinha carteira e estava com documentação irregular do veículo. A informação foi confirmada pela enteada de Adenilson Vasconcelos. Ele trabalha com reciclagem e também mora no bairro Flexal I. No acidente, o menino Guilherme Rodrigo Cardoso, de 10 anos, morreu e pelo menos outras cinco pessoas, sendo quatro crianças, ficaram feridas. Segundo ela, os feridos foram levados para o Hospital da Polícia Militar (HPM), em Vitória.
Adenilson levava as crianças para uma festa de aniversário da enteada dele. No carro, estava sua esposa, no banco do carona, e cinco crianças na carroceria. Além de Guilherme, estavam dois irmãos dele, de 9 e 12 anos, e outras duas crianças. "Na subida do morro, meu padrasto perdeu o controle do carro e desceu de ré. A irmã do Guilherme pulou com o carro movimento", disse a mulher.
O carro foi parar no valão. A mãe dela e as outras crianças ficaram feridas. Guilherme não resistiu e morreu no local. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória. O pai de Guilherme, o mecânico Sérgio Queiroz Cardoso, de 50 anos, disse que estava trabalhando em Vila Velha quando foi informado sobre o acidente.
"Me ligaram falando que o Guilherme tinha se machucado. Depois, ligaram novamente e disseram que ele tinha morrido. Acho que meu coração parou de bater na hora, fiquei sem saber o que fazer. O motorista é colega da família. Se eu tivesse em casa, não tinha deixado meus filhos irem em um carro naquelas condições", disse.