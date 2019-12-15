2ª Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro

Um motorista de aplicativo de 24 anos foi sequestrado ao parar em um posto de combustíveis em Cobilândia, Vila Velha , na madrugada deste domingo (15). Quando seguia pela Rodovia Leste-Oeste, o criminoso tentou assumir a direção do veículo, provocou um acidente e sofreu traumatismo craniano.

A vítima relatou à Polícia Militar que estava no estabelecimento em seu Ford Ka por volta das 4h quando o criminoso invadiu o veículo anunciando estar armado e se identificando como assassino. A base de ameaças, o bandido ordenou que o motorista fosse a Jardim América, em Cariacica.

Your browser does not support the audio element. Bandido sequestra motorista de aplicativo, provoca acidente e fica ferido

Do local, determinou que o refém seguisse para Santa Rita, em Vila Velha. Já no bairro, o sequestrador mandou o jovem seguir pela Rodovia Leste-Oeste com destino a Avenida Expedito Garcia, de volta à Cariacica. Com medo do que pudesse acontecer quando chegassem ao destino, o motorista de aplicativo acelerou ainda mais o Ford Ka.

O bandido tentou assumir a direção do veículo. O carro ficou desgovernado, subiu no canteiro central e bateu em um poste de ferro. O ladrão foi arremessado e sofreu traumatismo craniano. Ele foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. O motorista passa bem.