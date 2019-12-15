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Vila Velha

Bandido sequestra motorista de aplicativo, provoca acidente e fica ferido

O criminoso, ainda não identificado pela polícia, sofreu traumatismo craniano. O motorista passa bem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2019 às 14:58

Publicado em 15 de Dezembro de 2019 às 14:58

2ª Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro
Um motorista de aplicativo de 24 anos foi sequestrado ao parar em um posto de combustíveis em Cobilândia, Vila Velha, na madrugada deste domingo (15). Quando seguia pela Rodovia Leste-Oeste, o criminoso tentou assumir a direção do veículo, provocou um acidente e sofreu traumatismo craniano.

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A vítima relatou à Polícia Militar que estava no estabelecimento em seu Ford Ka por volta das 4h quando o criminoso invadiu o veículo anunciando estar armado e se identificando como assassino. A base de ameaças, o bandido ordenou que o motorista fosse a Jardim América, em Cariacica.
Bandido sequestra motorista de aplicativo, provoca acidente e fica ferido
Do local, determinou que o refém seguisse para Santa Rita, em Vila Velha. Já no bairro, o sequestrador mandou o jovem seguir pela Rodovia Leste-Oeste com destino a Avenida Expedito Garcia, de volta à Cariacica. Com medo do que pudesse acontecer quando chegassem ao destino, o motorista de aplicativo acelerou ainda mais o Ford Ka.
O bandido tentou assumir a direção do veículo. O carro ficou desgovernado, subiu no canteiro central e bateu em um poste de ferro. O ladrão foi arremessado e sofreu traumatismo craniano. Ele foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. O motorista passa bem.
O criminoso sofreu ferimentos graves e continua internado. Até a manhã deste domingo, ele ainda não tinha sido identificado pela polícia. O caso foi registrado na 2ª Delegacia Regional, em Vila Velha.

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