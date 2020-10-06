Após confronto, polícia apreende submetralhadora na Serra

Submetralhadora apreendida pela polícia na Serra Crédito: Divulgação / PM

Uma submetralhadora, munições e um celular foram apreendidos pela polícia, no bairro Jardim Tropical, na Serra , depois que criminosos entraram em confronto com a Polícia Militar na noite desta segunda-feira (5). O material apreendido estava com três homens, mas nenhum deles foi preso.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante o deslocamento em direção ao batalhão, militares se depararam com três homens, todos armados. Ao avistarem a viatura policial, os criminosos efetuaram disparos na direção dos policiais e teve início um confronto.

Com a chegada de apoio, os militares iniciaram incursões pelos becos e encontraram um celular, quatro estojos de munição .380, um estojo calibre 9mm, uma munição calibre 9mm, seis munições calibre .38 e uma submetralhadora de calibre e marca não identificados.