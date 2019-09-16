Home
>
Polícia
>
Advogado é preso por suspeita de transmitir ordens de detentos no ES

Advogado é preso por suspeita de transmitir ordens de detentos no ES

A prisão teve origem na investigação que apura o homicídio de Fernando Monteiro Telles. As ordens seriam para dois assassinatos, um deles o da esposa de um detento