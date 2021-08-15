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Briga por senha de computador

Advogado é preso após agredir companheira em Jardim da Penha

Enfermeira contou que briga começou quando o companheiro pediu que ela verificasse uma solicitação na internet e se enfureceu ao ser informado que precisava dar uma senha
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

15 ago 2021 às 13:09

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 13:09

Delegacia da mulher na Ilha de Santa Maria em Vitória
Delegacia da Mulher na Ilha de Santa Maria em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Um advogado de 47 anos, morador de Jardim da Penha, em Vitória, foi preso no início da noite de sábado (14) suspeito de agredir e tentar enforcar a companheira em meio a uma discussão envolvendo a senha de acesso a um site na internet.
À repórter Daniela Carla, da  TV Gazeta, a mulher, uma enfermeira de 46 anos, contou que a briga começou quando o companheiro pediu que ela olhasse na internet o andamento de um requerimento que ele fez ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Para ter acesso, entretanto, era preciso informar uma senha. Quando ela disse ao advogado que precisava da informação, ele teria se enfurecido e começado a agredi-la. Ainda segundo a enfermeira, além de socos e chutes, o companheiro tentou enforcá-la com um carregador de celular. 
O casal está junto há dois anos e, segundo a vítima, tenta se separar desde janeiro, quando começaram as agressões. Já o advogado diz que ela era quem não aceitava o fim do relacionamento.
Vizinhos acionaram a Polícia Militar que, ao chegar ao local, deparou-se com o Samu, que já havia sido procurado para prestar atendimento ao casal. O homem, que estava recebendo os primeiros socorros, tinha uma lesão na frente da cabeça, e entregou a chave do apartamento aos policiais, que encontraram a enfermeira trancada, aos prantos.
A enfermeira disse que o empurrou para revidar as agressões e ele teria batido a cabeça na cabeceira da cama.  Por conta do ferimento, o advogado foi levado ao hospital para que recebesse pontos na testa, mas acabou preso posteriormente.
Juliano Policarpo Barreto foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Por volta das 14 horas, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que, após audiência de custódia, o advogado foi liberado por decisão judicial.

Atualização

15/08/2021 - 2:27
A Sejus informou que o advogado foi liberado após audiência de custódia. O texto foi atualizado.

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