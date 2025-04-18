Adolescente é sequestrado após se endividar com facção em Cariacica

Um adolescente de 16 anos foi sequestrado na noite da última quarta-feira (16), em Cariacica , por causa de dívida com uma facção criminosa. Quatro suspeitos de cometer o crime foram localizados e levados para a delegacia e três deles terminaram presos por sequestro. Eles não tiveram os nomes divulgados pela polícia.

O caso começou a ser descoberto quando o cerco eletrônico, sistema de câmeras instalados na Grande Vitória para detectar movimentos suspeitos, identificou um veículo com restrição de roubo trafegando por Cariacica. Policiais militares foram avisados, começaram a patrulhar a região e localizaram o carro transitando em alta velocidade.

Segundo os agentes envolvidos na ocorrência, um dos passageiros arremessou uma arma de fogo pela janela enquanto era seguido pela polícia e o veículo suspeito só foi parado após o condutor do carro, de 27 anos, não acionar o freio de mão e colidir com a viatura.

Durante a abordagem, os militares ouviram gritos de socorro vindos do automóvel e encontraram um adolescente com mãos amarradas, olhos vendados e ferimentos na cabeça. A vítima relatou ter sido sequestrada e agredida por causa de uma dívida que tem com uma facção criminosa, relacionada à venda indevida de armas para um grupo rival.

O adolescente foi socorrido e levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde foi atendido e liberado, sendo encaminhado à Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle)

O armamento dispensado anteriormente, uma pistola calibre 380 com 16 munições intactas, foi localizado e apreendido. O veículo foi removido ao pátio e os suspeitos também foram levados à Deacle.

Segundo a Polícia Civil, quatro pessoas teriam participado do sequestro, sendo um adolescente de 17 anos e três homens de 25, 27 e 29 anos.