Região Noroeste

Adolescente de 16 anos é morto a tiros em Colatina

Homicídio ocorreu na noite de sexta-feira (25); nenhum suspeito foi localizado

Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros, no bairro Vila Lenira, Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O caso ocorreu na noite de sexta-feira (25). A vítima foi identificada como Daniel Costa. >