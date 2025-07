Crime

Homem é assassinado com 14 facadas em Linhares

Vítima estava sem documentos e ainda não foi identificada; a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação

André Borghi Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de julho de 2025 às 10:54

Local em que o corpo foi encontrado em Linhares Crédito: Leitor A Gazeta

Um corpo foi encontrado, na manhã deste sábado (26), no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Ao chegar ao local, policiais militares encontraram a vítima com marcas de sangue. Foi constatado que havia quatorze perfurações pelo corpo. >

Ainda de acordo com os agentes da Polícia Militar (PM), a maioria das feridas estava localizada nas partes íntimas. A vítima estava sem documentos e ainda não foi identificada. Também não foi encontrado, no local, nenhum objeto que teria sido utilizado no crime.>

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares. >

Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.>

>

Leia mais Suspeito de matar rival durante guerra do tráfico é preso em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta