Adolescente confessa que matou pintor e baleou crianças em Colatina

A PM recebeu a informação de quem seria o autor do crime e foi até a casa dele, encontrando a mãe e o irmão gêmeo do adolescente. Lá, testemunhas afirmaram aos agentes que o suspeito estava em um apartamento perto de uma academia. Os policiais foram até o local, onde localizaram o menor.

Conforme a corporação, o adolescente não esboçou reação e admitiu ser o autor dos disparos que mataram o pintor e que atingiram as crianças na praça. O rapaz disse que agiu sozinho e dispensou a arma em uma área de mata durante a fuga.

Ainda conforme a PM, o adolescente relatou que foi motivado por um desentendimento que teve com a vítima, citando que no dia anterior eles brigaram e, segundo ele, Thiago teria tentado matá-lo com um revólver calibre 32. Os dois tiveram um novo conflito, pois, conforme afirmou o menor, o pintor estaria devendo a ele uma quantia, fruto da venda de drogas.

Em nota, a Polícia Civil informou que o adolescente conduzido à Delegacia Regional de Colatina foi autuado por ato infracional análogo ao crime de homicídio e duas tentativas de homicídio. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

O corpo de Thiago foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O adolescente não está sendo identificado por ser menor de idade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

Relembre o crime

A vítima foi executada enquanto andava de moto e morreu no local. As crianças foram socorridas para o Hospital São José, no mesmo município. A reportagem de A Gazeta esteve na unidade hospitalar e apurou que uma delas foi baleada no pé, enquanto a outra foi atingida na barriga.