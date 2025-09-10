Em dezembro

Acusado de matar enfermeira grávida em Alfredo Chaves vai a júri popular

Cleilton Santana dos Santos responde por homicídio qualificado, feminicídio, aborto sem consentimento da gestante e ocultação de cadáver

Cleiton Santana dos Santos irá a júri popular no dia 1 de janeiro em Alfredo Chaves Crédito: Reprodução | Rede social

Acusado de matar a enfermeira Íris Rocha de Souza, de 30 anos, em Alfredo Chaves, Cleilton Santana dos Santos, de 27, vai a júri popular no dia 1º de dezembro deste ano. Ele responderá pelos crimes de homicídio qualificado, feminicídio, aborto sem consentimento da gestante, ocultação de cadáver e concurso material.

Íris foi encontrada morta por um policial de folga no dia 11 de janeiro de 2024, em uma estrada rural que liga Matilde a São Bento de Urânia. A vítima tinha duas perfurações no tórax. Consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar que a identificação foi difícil, já que ela estava coberta de cal – um material utilizado na construção civil. No local, foram encontradas cinco cápsulas de pistola calibre .40.

Segundo familiares, a jovem teria feito o último contato com a mãe, Márcia Rocha, por WhatsApp no dia 10 de janeiro. Na conversa, a enfermeira tinha dito que iria para a casa dela no final de semana. O corpo de Íris foi localizado no dia seguinte, com apenas um cartão de crédito.

A perícia revelou que a vítima estava grávida, não tendo sido possível salvar o bebê. Íris Rocha foi alvejada por quatro tiros, sendo um no braço esquerdo, dois na axila (tórax) e um na têmpora acima do olho direito.

Segundo a Polícia Civil, um dos pontos investigados como motivação do crime era o fato de Cleilton Santana dos Santos ter dúvidas sobre a paternidade do filho que a vítima esperava, mas resultados do exame de DNA comprovaram que ele era o pai da criança.

Segundo as investigações da Delegacia de Alfredo Chaves, no dia 10 de janeiro, o suspeito foi visto buscando a enfermeira no local de trabalho dela, e, a partir desse momento, amigos e familiares perderam o contato com a vítima.



Histórico de violência

Íris Rocha de Souza, de 30 anos, enfermeira grávida morta em Alfredo Chaves Crédito: Redes Sociais

No dia 5 de outubro de 2023, Íris registrou um boletim de ocorrência relatando que havia sofrido agressão do então namorado. À época, eles estavam juntos havia cinco meses, e a enfermeira estava grávida de 15 semanas. Ela relatou que os dois estavam conversando quando o homem deu um golpe de "mata-leão". A vítima chegou a desmaiar.

A enfermeira fazia mestrado na área de Ciências Fisiológicas da Ufes, e atuava como pesquisadora no Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), na Capital. Conforme explicou a instituição, ela coordenava o estudo CV-Genes, que avalia o impacto do componente genético como fator de risco para doença cardiovascular aterosclerótica no Brasil.

