Grande Vitória

Acidente e ataque na BR 101: pai e filha são agredidos na Serra

Segundo a Polícia Militar, o agressor é ex-companheiro da mulher ferida; ele provocou um acidente de carro antes de atacar as vítimas

Uma confusão envolvendo acidente e ataque quase terminou em tragédia na BR 101 , na Serra , na noite de sábado (28). Pai e filha foram atingidos com golpes de facão depois de uma colisão de veículos na região entre os bairros Centro e Vista da Serra I. >

Quem acionou a Polícia Militar foi um amigo das vítimas. Ele relatou que estava com o idoso de 64 anos e a filha, 28, quando um veículo bateu na traseira do carro dele, jogando-o para o acostamento. Em seguida, o motorista que provocou o acidente saiu do carro e iniciou o ataque.>