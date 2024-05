Ação na Feira de Aribiri, em Vila Velha, apreende 36 aves silvestres e exóticas

Animais eram mantidos irregularmente em cativeiro e expostos à venda de forma ilegal, sem qualquer tipo de registro ou licença

Uma ação conjunta da secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha, da Guarda Municipal, da Polícia Militar Ambiental e do Ibama, baseada em instrução do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), resultou na apreensão de 36 aves — sendo 11 silvestres (coleiros) e 16 aves exóticas (agapornis) — na feira do bairro Aribiri, em Vila Velha.