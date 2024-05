Mais 12 bombeiros e um cão de busca do ES chegam ao Rio Grande do Sul

Um ônibus escolar com 20 crianças se envolveu em um acidente com uma caminhonete na ES 248, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, próximo à Lagoa Nova, no início da noite de quinta-feira (16). Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido gravemente, mas as vítimas ficaram emocionalmente abaladas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atuou no atendimento.