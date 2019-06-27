Home
"Tirou a vida do meu pai por algo da cabeça dele", diz filha de pastor

Hilda Pissarra, uma das filhas do pastor Fernando Lúcio Pissarra, disse que toda a família conhecia Otniel, o acusado de cometer o crime