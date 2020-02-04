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Ícone no mundo dos rodeios, locutor Asa Branca morre aos 57 anos

Waldemar Ruy dos Santos, o famoso Asa Branca, era conhecido por transformar os eventos em grandes espetáculos

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 19:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 19:58
Asa Branca ficou famoso no mundo dos rodeios Crédito: Twitter/@cantordaniel
O famoso locutor de rodeios Asa Branca, apelido de Waldemar Ruy dos Santos, morreu nesta terça-feira (04), aos 57 anos de idade. Ícone do mundo sertanejo, ele deixa saudades por conta de seu carisma e irreverência ao apresentar peões nas arenas de todo o Brasil.  "É com muito pesar que informo a todos o falecimento do nosso querido Waldemar Ruy Asa Branca dos Santos. Em breve, mais informações", informa a nota publicada no perfil oficial do Instagram de Asa Branca, administrado por amigos e familiares.
Asa Branca foi internado em 14 de dezembro de 2019 para tratamento de um câncer na boca, sendo liberado uma semana depois, dia 21. Após uma piora na saúde, ele voltou ao hospital em 27 de dezembro. Sua internação mais recente havia tido início em 25 de janeiro deste ano. No último domingo (02), sua esposa afirmou que o locutor estava em "estado bem crítico" e pediu orações.

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Cantores lamentam

Cantores sertanejos como Chitãozinho e Xororó e Daniel usaram as redes sociais para lamentar sua morte. O cantor Daniel publicou: "O Brasil perde um ícone do mundo dos rodeios! Asa Branca é um grande nome das festas de peão, encantava com seu trabalho como locutor! Meus sentimentos à família e amigos". 
A dupla Chitãozinho e Xororó também se manifestou: "Com certeza foi um dos mais importantes pilares no mundo do rodeio, em que transformava uma simples arena do peão em um grande espetáculo. Hoje honramos o nome Asa Branca".

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