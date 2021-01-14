Família convida para missa de sétimo dia de Jônice Tristão

Ontem, começamos o dia com lágrimas nos olhos e corações partidos. Foi declarado luto oficial no Estado do ES. Todas as bandeiras do Estado estarão a meio mastro por 3 dias em homenagem ao meu avô, Jônice Tristão, que se despediu de nós.

Quem teve a sorte de conhecer o meu avô sabe que ele era um ser humano extraordinário. Qualquer bate papo casual vinha repleto de insights e lições de vida, um verdadeiro “self made man”, que sempre se preocupou em também beneficiar todos a sua volta com suas conquistas.

Deixou um enorme impacto no nosso Estado, no Brasil, e no mundo, mas principalmente nas vidas das pessoas a sua volta.

Apesar de ser um grande empresário que sempre se dedicou incansavelmente aos negócios, sempre foi também um exemplar marido, pai, avô, tio, sobrinho, filho, etc. Sempre presente e carinhoso, nunca esteve ocupado demais para família e para amigos.

Seus dias pareciam ter 48 horas...otimizava a produtividade de cada segundo, fazia seu esporte, tocava seus inúmeros negócios, cuidava de todas as pessoas conectadas direta e indiretamente com ele, e ainda saboreava a vida com refeições regadas de bons vinhos e as deliciosas receitas da minha avó.

O perfeito patriarca, que era “como um pai” para muita gente. Sua ética e seus valores servem de norte e alicerce pra uma multidão de pessoas. Já me surpreendi ao conhecer muito marmanjo por aí... cinquentão, casado e com filhos, que segue vivendo a vida assim e não assado porque se preocupa com “o que o Sr. Jônice iria pensar?”. Não é à toa que entre os primos, carinhosamente chamávamos ele de “The Big J”. Apelido adequado para o grandioso homem que era o Jônice Tristão.

Era eloquente, um ótimo contador de histórias e estava sempre bem-humorado. Até mesmo nos seus últimos dias, com o pouco que conseguia falar, arrancava gargalhadas em meio as nossas lágrimas. As piadas do vovô nunca eram piadas prontas, “de tio”, ou de mal gosto. Vovô era um dos homens mais elegantes que já conheci, e essa elegância estava tanto no seu estilo, quanto no seus gestos, no seu humor, e em sua fala.

Estiloso que só ele, vovô arrancava sorrisos de estranhos por onde passava, como fazem as crianças fofas e moças bonitas. “Como que um senhor dessa idade consegue fazer todo mundo reagir assim, vovô!?” - eu costumava perguntar pra ele, mas a resposta eu já sabia. Seu carisma se transbordava até sua aparência. Boina no frio, chapéu Panamá no calor, ternos alinhados para eventos formais e suspensórios para quase todas as ocasiões. Todo cheio de graça e elegância sempre, vovô se destacava em qualquer lugar do mundo.

Certa vez, o Douglas convidou ele e minha avô para acompanharem a gravação de um comercial que ele estava filmando em Londres. Ao chegarem, a equipe de produção já ia os levando para o camarim, achando que eram estrelas de cinema.

De sua casa de Londres andava por todo canto. Acordava cedo e ia caminhando comprar pão... um pouco depois do café passava na sua farmácia preferida. Mais pro final da tarde era a hora de caminhar até um dos badalados restaurantes da região para seu “almo-janta”, que sempre foi a principal refeição do dia pro vovô. Ao chegar no restaurante, por mais exclusivo, badalado, aclamado que fosse, era batata - até mesmo a garçonete ou hostess mais “nariz-em-pé” abria um sorriso largo e vinha correndo dizendo, “Mr. Tristão! Mr. Tristão! You’re back!? Welcome.” Uma pegava a boina, a outra o casaco, e outra o levava até sua mesa. A gente, que o acompanhava, achava graça naquela cena, mas pra ele era normal ser recebido assim. É verdade que vovô sempre foi extremamente generoso em suas gorjetas mas o carinho que as pessoas tinham por ele era genuíno. Uma alma agradável, que sempre agregava e iluminava o ambiente - sua presença sempre foi bem-quista de verdade por onde passava.

Depois do meu casamento eu brincava que ele fez mais sucesso que a noiva. O feedback que recebia dos convidados depois da festa era mais ou menos assim: “Parabéns! Que festa linda, lugar lindo, você estava radiante e, nossa, o SEU AVÔ!!! Tive a oportunidade de conversar com ele por alguns minutos e que homem... Wow!”

Ele não só era uma pessoa extremamente interessante como também era uma pessoa interessada. Observador, curioso... escutava de verdade. Jamais simplesmente esperou sua vez de falar.

Guarapari era seu lugar preferido. Acordava cedo, nadava no mar, recebia a família e os amigos no seu paraíso particular.

Catalizador de momentos inesquecíveis, vovô sempre acreditou em celebrar a vida. Seja com grande festas ou tendo prazer nas coisas mais mundanas.

Era realmente apaixonado e estimulado pelos negócios. Trabalhava com o mesmo gosto com que bebia um bom café. Parecia ter encontrado uma formula mágica onde o trabalho não o cansava e nem desgastava - muito pelo contrário, o revigorava.

Viveu a vida intensamente. Foi um empresário ousado que investiu em tudo que acreditava sem medo de as vezes perder. Amou e se doou de coração aberto, sem jamais economizar afeto a quem importava para ele.

Viveu cada dia com a presença e a paixão de quem vive como se fosse o último dia de sua vida... mas com a honra, compaixão e responsabilidade de quem viveria eternamente.

E assim viverá... eternamente em nossas memórias e corações. Um exemplo de uma mente brilhante, com um coração maior que o mundo, ele é e sempre será uma grande inspiração para todos nós que tivemos a sorte, a honra, e o privilegio de tê-lo em nossas vidas.

Vovô, repito agora as últimas palavras que falei pro senhor: "Eu te amo, Vovô. Fica com Deus”