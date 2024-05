Cesar Daher Carneiro, fundador do Sindifer, morre aos 92 anos

O empresário Cesar Daher Carneiro morreu aos 92 anos, nesta quinta-feira (30). Ele foi o fundador do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado do Espírito Santo (Sindifer).



Em 1971, Cesar criou a organização que, sob sua liderança, se destacou, sendo o primeiro sindicato patronal do país a oferecer assistência jurídica aos filiados e um dos primeiros a disponibilizar consultoria na área trabalhista.



“Foi graças à sua visão que o sindicato pode proporcionar treinamentos e eventos que beneficiam tanto as empresas quanto seus colaboradores”, escreveu o sindicato em comunicado.