Morre empresária de moda Claudia Scarton, da La Basseti, aos 54 anos

A empresária de moda Claudia Bassetti Ribeiro Scarton, proprietária da La Bassetti, em Vitória, morreu nesta quinta-feira (25), aos 54 anos. A informação foi confirmada pelas redes sociais dela.
Segundo amigos mais próximos, a empresária lutava contra um câncer havia 9 anos. A cerimônia de despedida acontecerá na sexta-feira (26), na Igreja Batista da Mata da Praia, na Capital. Após o culto, o enterro será no Cemitério Jardim da Paz, na Serra, às 17h.
A administração da loja dela informou, também pelas redes sociais, que o estabelecimento ficará fechado até a próxima segunda-feira (29).
Claudia já apareceu diversas vezes em A Gazeta na coluna de Renata Rasseli comemorando aniversário, reunindo-se com amigas e batendo um papo sobre moda e autoestima.