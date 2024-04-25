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Obituário

1970
2024
Morre empresária de moda Claudia Scarton, da La Basseti, aos 54 anos
Comunicado foi feito pelas redes sociais dela, nesta quinta-feira (25); enterro acontecerá na sexta-feira (26)

Redação de A Gazeta

Publicado em

25 abr 2024 às 13:06
A empresária de moda Claudia Bassetti Ribeiro Scarton, proprietária da La Bassetti, em Vitória, morreu nesta quinta-feira (25), aos 54 anos. A informação foi confirmada pelas redes sociais dela.
Segundo amigos mais próximos, a empresária lutava contra um câncer havia 9 anos. A cerimônia de despedida acontecerá na sexta-feira (26), na Igreja Batista da Mata da Praia, na Capital. Após o culto, o enterro será no Cemitério Jardim da Paz, na Serra, às 17h.
A administração da loja dela informou, também pelas redes sociais, que o estabelecimento ficará fechado até a próxima segunda-feira (29).
Claudia Bassetti Ribeiro Scarton, proprietária da La Bassetti, morre aos 54 anos
Claudia Bassetti Ribeiro Scarton, empresária em Vitória Crédito: Instagram @claudiascarton
Claudia já apareceu diversas vezes em A Gazeta na coluna de Renata Rasseli comemorando aniversárioreunindo-se com amigas e batendo um papo sobre moda e autoestima

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