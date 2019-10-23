Susto

Ventilador pega fogo e causa princípio de incêndio em escola de Linhares

Fogo se espalhou para algumas mesas e materiais escolares, mas logo foi controlado. Aulas foram suspensas nesta quarta-feira (23), para reparos internos

Fogo atingiu algumas mesas de sala de aula, em Linhares Crédito: Érika Carvalho/TV Gazeta Norte

Alunos e funcionários de um colégio de Linhares, na Região Norte do Estado, passaram por um susto na manhã desta quarta-feira (23), pouco depois do início da aula. Por volta de 7h40, aconteceu um incêndio no ventilador de uma sala de aula na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Jerônimo Monteiro, no bairro Novo Horizonte.

Segundo a direção da escola, o fogo começou no ventilador e se espalhou para algumas mesas e materiais escolares. Por sorte, a turma não estava na sala, pois era hora da Educação Física.

O major Lucas Sossai, do Corpo de Bombeiros, contou para a TV Gazeta Norte que equipes foram ao local, mas um militar que foi levar o filho na escola já tinha conseguido apagar as chamas.

Na escola estudam crianças de 7 a 11 anos. Os estudantes foram levados para a área externa enquanto o incêndio era controlado.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Linhares informou que uma perícia técnica vai apurar as causas do curto-circuito ocorrido na sala de aula. Apesar das carteiras queimadas vista na imagem acima, ainda de acordo com a pasta, não foi registrado nenhum dano material e as aulas do turno da tarde foram suspensas para reparos internos.

