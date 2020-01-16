Testemunha conta detalhes de acidente que feriu seis pessoas em Linhares

O acidente aconteceu no último domingo (12), na estrada de acesso ao balneário de Pontal do Ipiranga Crédito: Álvaro Queiroz/TV Gazeta Norte

Em entrevista ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, a condutora que preferiu não ser identificada, contou como tudo aconteceu. Segundo ela, o carro estava com sete pessoas porque, já na rodovia, eles voltaram para buscar uma das vítimas que teria sido agredida.

Eles já estavam discutindo e já estávamos na metade do caminho ela me ligou relatando isso, que ela estava sofrendo agressões e se poderíamos socorrê-la. Não pensei duas vezes e voltei. Ele nos perseguiu dentro de Pontal do Ipiranga, então ele realmente premeditou tudo. Primeiro, nos perseguiu e falou que pagaríamos, nos ameaçou. Depois, saiu em uma rua, cortou o caminho e nos aguardou no lugar, relatou a condutora.

O acidente aconteceu numa região conhecida como Matinha, que fica a cerca de 5 quilômetro do balneário. Ao todo, oito pessoas foram envolvidas. Sete delas estavam em um único veículo. Seis ficaram feridos e foram socorridos e levados para hospitais de Linhares.

No momento da batida eu lembro que a gente estava numa reta, próximo a matinha, nós saímos do Pontal e estávamos numa reta, quando eu cheguei numa distância de uns 500 metros mais ou menos eu avistei o carro, um carro escuro, mas não deu para distinguir se era o dele e nem passou pela minha cabeça que seria o dele. Quando eu vi que era o carro dele eu joguei para a esquerda, pensei em jogar para a esquerda para sair fora dele e quando a gente chegou próximo a ele, ele atravessou o carro na pista e jogou em cima da gente. É isso que eu lembro. Eu lembro que eu segurei a direção bem firme para que a gente não capotasse, bati na lateral traseira dele, rodamos na pista e batemos na cerca. O socorro foi muito rápido. A gente bateu e não demorou nem dez minutos. Primeiro chegou uma viatura da polícia, logo após a ambulância e o Corpo de Bombeiros, lembrou.

O acidente está sendo investigado pela Polícia Civil que ouviu o depoimento da condutora nesta quarta-feira (15), na Delegacia Regional de Linhares. Segundo a condutora, eles esperam que o caso seja apurado. Espero que seja feita a Justiça, porque poderíamos estar mortos agora. Só espero que ele pague, finalizou.

INVESTIGAÇÃO

De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, o motorista do outro veículo já foi ouvido pela polícia. O motorista foi ouvido no hospital, ele alega que, na verdade, ele é vítima e que as pessoas que estavam no carro que sofreu o acidente foi que jogaram o veículo para cima dele e provocaram a batida, contou.

Segundo Lucindo, apesar das versões diferentes entre as testemunhas, o depoimento da mulher agredida e da condutora são capazes de mudar a versão do outro condutor. São capazes de mudar a versão dele e também a perícia da Polícia Civil que esteve no local e vai nos entregar um laudo do que realmente aconteceu no momento do acidente, explica.

As investigações devem ser concluídas em até 30 dias. A gente tem o prazo legal de 30 dias para finalizar o inquérito, mas ele vai ser finalizado um pouco antes porque nós estamos dando muita agilidade nesse caso, ressalta o delegado.

De acordo com a Polícia Civil, outras testemunhas serão ouvidas ainda nesta semana e caso fique comprovado que a colisão foi intencional, o motorista pode responder por tentativa de homicídio.