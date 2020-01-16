Testemunha conta detalhes de acidente que feriu seis pessoas em Linhares

Foram momentos de pânico e medo. Essa foi a sensação vivida pela motorista de um dos carros envolvidos no acidente que feriu seis pessoas no último domingo (12), na estrada de acesso ao balneário de Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Estado. A suspeita da Polícia Civil é que a colisão tenha sido intencional.
Em entrevista ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, a condutora que preferiu não ser identificada, contou como tudo aconteceu. Segundo ela, o carro estava com sete pessoas porque, já na rodovia, eles voltaram para buscar uma das vítimas que teria sido agredida.
Eles já estavam discutindo e já estávamos na metade do caminho ela me ligou relatando isso, que ela estava sofrendo agressões e se poderíamos socorrê-la. Não pensei duas vezes e voltei. Ele nos perseguiu dentro de Pontal do Ipiranga, então ele realmente premeditou tudo. Primeiro, nos perseguiu e falou que pagaríamos, nos ameaçou. Depois, saiu em uma rua, cortou o caminho e nos aguardou no lugar, relatou a condutora.
O acidente aconteceu numa região conhecida como Matinha, que fica a cerca de 5 quilômetro do balneário. Ao todo, oito pessoas foram envolvidas. Sete delas estavam em um único veículo. Seis ficaram feridos e foram socorridos e levados para hospitais de Linhares.
No momento da batida eu lembro que a gente estava numa reta, próximo a matinha, nós saímos do Pontal e estávamos numa reta, quando eu cheguei numa distância de uns 500 metros mais ou menos eu avistei o carro, um carro escuro, mas não deu para distinguir se era o dele e nem passou pela minha cabeça que seria o dele. Quando eu vi que era o carro dele eu joguei para a esquerda, pensei em jogar para a esquerda para sair fora dele e quando a gente chegou próximo a ele, ele atravessou o carro na pista e jogou em cima da gente. É isso que eu lembro. Eu lembro que eu segurei a direção bem firme para que a gente não capotasse, bati na lateral traseira dele, rodamos na pista e batemos na cerca. O socorro foi muito rápido. A gente bateu e não demorou nem dez minutos. Primeiro chegou uma viatura da polícia, logo após a ambulância e o Corpo de Bombeiros, lembrou.
O acidente está sendo investigado pela Polícia Civil que ouviu o depoimento da condutora nesta quarta-feira (15), na Delegacia Regional de Linhares. Segundo a condutora, eles esperam que o caso seja apurado. Espero que seja feita a Justiça, porque poderíamos estar mortos agora. Só espero que ele pague, finalizou.
INVESTIGAÇÃO
De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, o motorista do outro veículo já foi ouvido pela polícia. O motorista foi ouvido no hospital, ele alega que, na verdade, ele é vítima e que as pessoas que estavam no carro que sofreu o acidente foi que jogaram o veículo para cima dele e provocaram a batida, contou.
Segundo Lucindo, apesar das versões diferentes entre as testemunhas, o depoimento da mulher agredida e da condutora são capazes de mudar a versão do outro condutor. São capazes de mudar a versão dele e também a perícia da Polícia Civil que esteve no local e vai nos entregar um laudo do que realmente aconteceu no momento do acidente, explica.
As investigações devem ser concluídas em até 30 dias. A gente tem o prazo legal de 30 dias para finalizar o inquérito, mas ele vai ser finalizado um pouco antes porque nós estamos dando muita agilidade nesse caso, ressalta o delegado.
De acordo com a Polícia Civil, outras testemunhas serão ouvidas ainda nesta semana e caso fique comprovado que a colisão foi intencional, o motorista pode responder por tentativa de homicídio.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta