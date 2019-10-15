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Litoral capixaba

Se manchas de petróleo chegarem ao ES, praia de Itaúnas será 1ªatingida

Caso vá para o oceano, o óleo pode descer para o fundo do mar. Caso se efetive o deslocamento em direção à costa, é quase impossível evitar que a mancha não chegue ao Espírito Santo

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 16:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2019 às 16:35
Itaúnas é um dos destinos do ES Crédito: Yuri Barichivich
As manchas de óleo que já atingiram várias praias do Nordeste brasileiro podem também chegar ao litoral capixaba.  Atualmente, as manchas estão no extremo Norte de Bahia. Se seguir pela costa, o material pode alcançar Abrolhos, no Sul da Bahia, onde há a maior diversidade de espécies de corais do Brasil. Caso isso ocorra, consequentemente, Itaúnas seria a primeira praia capixaba a ser atingida. A informação é do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).
O Iema informou que a equipe de técnicos do órgão, que incluem oceanógrafos, está acompanhando todos os acontecimentos na costa Nordeste do Brasil com  atenção. Com relação ao deslocamento do óleo, foi observado que o resíduo está há cerca de uma semana na costa do extremo Norte Bahia, seguindo a trajetória da Corrente do Brasil. 
"A Coordenação de Gerenciamento Costeiro e Territorial do Iema está em contato permanente com os gestores costeiros da Bahia. A preocupação é se este material chegar até a região sul da Bahia, onde as correntes marinhas incidem, preferencialmente, em direção ao Espírito Santo, o que em tese poderia trazer este resíduo até o Estado, de acordo com Carta de Sensibilidade Ambiental a Derramamento de Óleo no Mar (Carta SAO), que é a base de fornecimento de informações de todos os parâmetros oceanográficos", informou o Iema, por nota. 
O Iema informou, ainda, que na região de Abrolhos a Corrente do Brasil sofre alterações que podem direcionar o resíduo tanto para a costa como para dentro do oceano aberto, tornando a direção ainda mais incerta. Caso vá para o oceano, o óleo pode descer para o fundo do mar. Caso se efetive o deslocamento em direção à costa, é quase impossível evitar que ela não chegue ao Espírito Santo. 
Manchas de óleo no litoral de Sergipe Crédito: Governo de Sergipe

E QUAL A PRIMEIRA PRAIA CAPIXABA QUE SERIA ATINGIDA?

O Espírito Santo possui 411 km de costa, distribuídos em 14 municípios costeiros. Se a mancha de óleo continuar seguindo pela costa, O Iema afirma que, possivelmente, a primeira praia a ser atingida seria na porção norte, onde há o Parque Estadual de Itaúnas, unidade de conservação de proteção integral, na categoria mais restritiva de conservação. 
"Com relação a possíveis datas de chegada do óleo ao Espírito Santo é impossível precisá-la devido impossibilidade de mensuração da quantidade de óleo ainda disponível no mar, além da velocidade da corrente marítima e de processos oceanográficos específicos da região de abrolhos, por terem muitos recifes, águas rasas, correntes induzidas por maré, entre outras", explicou. 

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PLANO DE EMERGÊNCIA

O Iema informou, ainda, que na última segunda-feira (14), o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Fabrício Machado, realizou uma reunião de alinhamento com gestores e técnicos do Iema, Agerh, Defesa Civil e representantes do Ibama e do ICMBio.
Tonel de petróleo encontrado nas areias da Barra dos Coqueiros, em Sergipe Crédito: Adema | Reprodução
"O objetivo é traçar ações - imediatas e preventivas, visando construir um Plano de Emergência para subsidiar os municípios e os entes envolvidos no tratamento de diversos assuntos estratégicos, como limpeza das praias, descarte dos resíduos gerados e até mesmo recolhimento de fauna oleada, entre outros. Este Plano será elaborado pelo grupo de trabalho criado nesta reunião de alinhamento", disse a nota. 

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