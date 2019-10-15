Se manchas de petróleo chegarem ao ES, praia de Itaúnas será 1ªatingida

Itaúnas é um dos destinos do ES Crédito: Yuri Barichivich

As manchas de óleo que já atingiram várias praias do Nordeste brasileiro podem também chegar ao litoral capixaba . Atualmente, as manchas estão no extremo Norte de Bahia. Se seguir pela costa, o material pode alcançar Abrolhos, no Sul da Bahia, onde há a maior diversidade de espécies de corais do Brasil. Caso isso ocorra, consequentemente, Itaúnas seria a primeira praia capixaba a ser atingida. A informação é do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

O Iema informou que a equipe de técnicos do órgão, que incluem oceanógrafos, está acompanhando todos os acontecimentos na costa Nordeste do Brasil com atenção. Com relação ao deslocamento do óleo, foi observado que o resíduo está há cerca de uma semana na costa do extremo Norte Bahia, seguindo a trajetória da Corrente do Brasil.

"A Coordenação de Gerenciamento Costeiro e Territorial do Iema está em contato permanente com os gestores costeiros da Bahia. A preocupação é se este material chegar até a região sul da Bahia, onde as correntes marinhas incidem, preferencialmente, em direção ao Espírito Santo, o que em tese poderia trazer este resíduo até o Estado, de acordo com Carta de Sensibilidade Ambiental a Derramamento de Óleo no Mar (Carta SAO), que é a base de fornecimento de informações de todos os parâmetros oceanográficos", informou o Iema, por nota.

O Iema informou, ainda, que na região de Abrolhos a Corrente do Brasil sofre alterações que podem direcionar o resíduo tanto para a costa como para dentro do oceano aberto, tornando a direção ainda mais incerta. Caso vá para o oceano, o óleo pode descer para o fundo do mar. Caso se efetive o deslocamento em direção à costa, é quase impossível evitar que ela não chegue ao Espírito Santo.

Manchas de óleo no litoral de Sergipe Crédito: Governo de Sergipe

E QUAL A PRIMEIRA PRAIA CAPIXABA QUE SERIA ATINGIDA?

O Espírito Santo possui 411 km de costa, distribuídos em 14 municípios costeiros. Se a mancha de óleo continuar seguindo pela costa, O Iema afirma que, possivelmente, a primeira praia a ser atingida seria na porção norte, onde há o Parque Estadual de Itaúnas, unidade de conservação de proteção integral, na categoria mais restritiva de conservação.

"Com relação a possíveis datas de chegada do óleo ao Espírito Santo é impossível precisá-la devido impossibilidade de mensuração da quantidade de óleo ainda disponível no mar, além da velocidade da corrente marítima e de processos oceanográficos específicos da região de abrolhos, por terem muitos recifes, águas rasas, correntes induzidas por maré, entre outras", explicou.

PLANO DE EMERGÊNCIA

O Iema informou, ainda, que na última segunda-feira (14), o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Fabrício Machado, realizou uma reunião de alinhamento com gestores e técnicos do Iema, Agerh, Defesa Civil e representantes do Ibama e do ICMBio.

Tonel de petróleo encontrado nas areias da Barra dos Coqueiros, em Sergipe Crédito: Adema | Reprodução