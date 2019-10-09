Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • 'Se chegar ao ES mancha de óleo deve estar menor' diz especialista
Petróleo no mar

'Se chegar ao ES mancha de óleo deve estar menor' diz especialista

A mancha de óleo de fonte desconhecida que já atinge praias do norte de Salvador,  pode chegar ao estado segundo especialistas

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 19:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2019 às 19:05
Manchas de óleo no litoral de Sergipe Crédito: Governo de Sergipe
> Óleo que atinge praias do Nordeste é petróleo, diz Ibama
A mancha de petróleo de fonte desconhecida que já atingiu praias do Nordeste, está preocupando ambientalistas do Espírito Santo desde que chegou a Bahia. Isso porque as correntes marítimas podem empurrar o óleo para o litoral capixaba, com já adiantou o pesquisador Hudson Pinheiro ligado ao Programa de Pós Graduação em Oceanografia Ambiental da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em reportagem para A Gazeta. Apesar da preocupação,  a analista ambiental do projeto Tamar e ICMBio Gabriela Tiradentes Pizeta, afirma que se o petróleo atingir o estado capixaba, a mancha deve chegar menor.
Essa redução da quantidade de petróleo deve acontecer porque há uma tendência de diminuição da quantidade de óleo que aos poucos será retirado do mar em direção ao sul da Bahia e consequentemente do Espírito Santo também.
> Manchas de óleo que atingem praias do Nordeste podem chegar ao ES
A informação foi passada pela ambientalista em entrevista à Rádio CBN Vitória nesta quarta-feira (09) onde destacou também que, se for constatado algum indício dessa contaminação no litoral capixaba, os órgãos ambientais como o Instituto Estadual de Meio Ambiente  (IEMA), serão acionados para fazer o monitoramento e limpeza das áreas.
Gabriela destaca que esse trabalho é feito para garantir a proteção das áreas de ninho de tartaruga que estão sendo monitoradas pela Fundação Pró Tamar, além de fazer a limpeza de tartarugas ou outros animais que podem sofrer com o óleo. 
> Extensão do dano causado por óleo no Nordeste é inédita, diz Marinha

Na Bahia

O avanço da mancha de óleo de origem desconhecida esta sendo monitorada por ar por meio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e até o momento, a  região mais próxima do ES que foi atingida é a Praia do Forte na cidade de Mata do São João, no norte de Salvador.

Veja Também

Veja quais praias foram atingidas pelas manchas de óleo no Nordeste

Óleo que atinge o Nordeste pode ser da Venezuela, diz Petrobras

Polícia Federal, Marinha e Meio Ambiente investigarão manchas de óleo no NE

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados