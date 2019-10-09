'Se chegar ao ES mancha de óleo deve estar menor' diz especialista

Gabriela destaca que esse trabalho é feito para garantir a proteção das áreas de ninho de tartaruga que estão sendo monitoradas pela Fundação Pró Tamar, além de fazer a limpeza de tartarugas ou outros animais que podem sofrer com o óleo.

O avanço da mancha de óleo de origem desconhecida esta sendo monitorada por ar por meio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e até o momento, a região mais próxima do ES que foi atingida é a Praia do Forte na cidade de Mata do São João, no norte de Salvador.