São Roque do Canaã confirma primeiro caso de coronavírus Crédito: Divulgação

A Secretaria de Saúde do município informou que o paciente infectado retornou recentemente da Europa com a família. Desde então está em isolamento domiciliar. Outros dois familiares também apresentaram sintomas e permanecem isolados, aguardando resultado do exames.

Ainda de acordo com a prefeitura, o paciente infectado pelo coronavírus apresenta bom estado de saúde. Ele e os familiares com suspeita da doença estão sendo acompanhados por equipes de saúde do município. Um tutor é responsável por levar medicamentos e alimentos para família.