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Covid-19

São Roque do Canaã confirma primeiro caso de coronavírus

Segundo a prefeitura, paciente retornou recentemente da Europa e está em isolamento domiciliar com bom estado de saúde

Publicado em 28 de Março de 2020 às 17:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2020 às 17:38
São Roque do Canaã
São Roque do Canaã confirma primeiro caso de coronavírus Crédito: Divulgação
A Prefeitura de São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou o primeiro caso de contaminação pela novo coronavírus no município. O caso foi divulgado no boletim da Secretaria de Estado Saúde (Sesa), na noite de sexta-feira (27).
A Secretaria de Saúde do município informou que o paciente infectado retornou recentemente da Europa com a família. Desde então está em isolamento domiciliar. Outros dois familiares também apresentaram sintomas e permanecem isolados, aguardando resultado do exames.
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Ainda de acordo com a prefeitura, o paciente infectado pelo coronavírus apresenta bom estado de saúde. Ele e os familiares com suspeita da doença estão sendo acompanhados por equipes de saúde do município. Um tutor é responsável por levar medicamentos e alimentos para família.  
A prefeitura divulgou um comunicado reforçando as orientações para que a população fique em casa e mantenha as medidas de prevenção ao novo coronavírus.

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