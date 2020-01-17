Passagens de ônibus vão ficar mais caras a partir de domingo em Linhares

Os novos valores passam a valer a partir do dia 19 de janeiro de 2020 Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução

Moradores do município de Linhares, na região Norte do Espírito Santo, vão precisar desembolsar um pouco mais com o transporte coletivo. A partir deste domingo (19), o valor da tarifa das linhas que atendem a cidade será reajustado. Na Sede, por exemplo, o valor passará de R$ 3,30 para R$ 3,40, um aumento de 10 centavos.

Apesar de parecer pequeno, o reajuste vai pesar no bolso dos passageiros. Para quem utiliza o serviço quatro vezes ao dia para se locomover entre os bairros da Sede, por exemplo, no final do mês vai desembolsar R$ 8,80 a mais.

Em nota, a Viação Joana Darc, responsável pelo transporte público em Linhares, explicou que o reajuste de R$ 0,10, um percentual de 3% na tarifa urbana, "ficou abaixo da inflação e não é suficiente para manter o equilíbrio econômico". Segundo a empresa, o valor solicitado, que atenderia suas necessidades, é R$ 3,50.

O reajuste de dez centavos não cobre os custos da atividade, já que houve aumento dos principais insumos da atividade, como o combustível, diesel e salários dos colaboradores. O último reajuste ocorreu há 12 meses. A Viação Joana Darc mantém seu compromisso de qualidade com os clientes e para isso oferece aos usuários 34 carros com ar refrigerado, sem diferencial de tarifa, fato inédito no Estado, destaca a nota.

CONFIRA OS VALORES

Linhas da Sede: R$ 3,40

Linhas Distritais

Centro x Baixo Quartel - R$ 3,40

Baixo Quartel x Palhal X R$ 4,60

B. Quartel x Rio Do Norte II - R$ 1,10

Centro x Farias / Cajueiro - R$ 5,70



Centro x Lagoa Durão - R$ 5,70



Cajueiro x Canto Grande - R$ 5,70



Centro x Guaxe / Pontal Do Ouro - R$ 5,70



CONSELHO TARIFÁRIO

O valor da passagem do transporte público de Linhares é definido pelo Conselho Tarifário Municipal, criado pela Lei nº 1686, de 13/01/1993. Os reajustes foram fixados pelo decreto municipal de nº 037/2020.