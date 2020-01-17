Passagens de ônibus vão ficar mais caras a partir de domingo em Linhares

Moradores do município de Linhares, na região Norte do Espírito Santo, vão precisar desembolsar um pouco mais com o transporte coletivo. A partir deste domingo (19), o valor da tarifa das linhas que atendem a cidade será reajustado. Na Sede, por exemplo, o valor passará de R$ 3,30 para R$ 3,40, um aumento de 10 centavos.
Apesar de parecer pequeno, o reajuste vai pesar no bolso dos passageiros. Para quem utiliza o serviço quatro vezes ao dia para se locomover entre os bairros da Sede, por exemplo, no final do mês vai desembolsar R$ 8,80 a mais.
Em nota, a Viação Joana Darc, responsável pelo transporte público em Linhares, explicou que o reajuste de R$ 0,10, um percentual de 3% na tarifa urbana, "ficou abaixo da inflação e não é suficiente para manter o equilíbrio econômico". Segundo a empresa, o valor solicitado, que atenderia suas necessidades, é R$ 3,50.
O reajuste de dez centavos não cobre os custos da atividade, já que houve aumento dos principais insumos da atividade, como o combustível, diesel e salários dos colaboradores. O último reajuste ocorreu há 12 meses. A Viação Joana Darc mantém seu compromisso de qualidade com os clientes e para isso oferece aos usuários 34 carros com ar refrigerado, sem diferencial de tarifa, fato inédito no Estado, destaca a nota.
CONFIRA OS VALORES
Linhas da Sede: R$ 3,40
Linhas Distritais
- Centro x Baixo Quartel - R$ 3,40
- Baixo Quartel x Palhal X R$ 4,60
- B. Quartel x Rio Do Norte II - R$ 1,10
- Centro x Farias / Cajueiro - R$ 5,70
- Centro x Lagoa Durão - R$ 5,70
- Cajueiro x Canto Grande - R$ 5,70
- Centro x Guaxe / Pontal Do Ouro - R$ 5,70
CONSELHO TARIFÁRIO
O valor da passagem do transporte público de Linhares é definido pelo Conselho Tarifário Municipal, criado pela Lei nº 1686, de 13/01/1993. Os reajustes foram fixados pelo decreto municipal de nº 037/2020.
O Conselho é composto por 11 conselheiros, representantes da Sociedade Organizada, Federação das Associações, Sindicatos de Trabalhadores, Sindicato Patronal, Associações de Classes e Poderes Legislativo e Executivo Municipal.