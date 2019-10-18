Home
>
Região Norte
>
Padrasto é preso acusado de estuprar a enteada de 9 anos no Norte do ES

Padrasto é preso acusado de estuprar a enteada de 9 anos no Norte do ES

Suspeito tem 54 anos e também é suspeito de abusar sexualmente de mais duas crianças de 8 e 9 anos. Ele é funcionário de uma escola e foi preso nesta quinta-feira (17)

Loreta Fagionato

[email protected]

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 11:03

 - Atualizado há 6 anos

Delegacia de Conceição da Barra Crédito: Divulgação

Um homem de 54 anos foi preso, em Conceição da Barra, Região Norte do Estado, acusado de estuprar a própria enteada, de 9 anos. O padrasto da criança também é suspeito de abusar sexualmente de mais duas amigas da menina, de 8 e 9 anos. O mandado de prisão foi cumprido na manhã desta quinta-feira (17).

Recomendado para você

O homem de 24 anos tem mais de 13 passagens pela polícia e é investigado por ocorrências no Espírito Santo, Minas Gerais e Goiás

Suspeito de praticar série de furtos em Mantenópolis é preso

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para controlar o fogo; não houve feridos

Incêndio destrói caminhonete em Colatina

Segundo a Polícia Civil, o objetivo da ação é intensificar o combate à criminalidade e ao comércio de entorpecentes na cidade

Oito pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas em Rio Bananal

Segundo o delegado titular da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, Alysson Pereira, os crimes aconteciam na residência do acusado. A primeira denúncia contra o homem foi feita no final de setembro, pelo Conselho Tutelar e por uma tia da enteada do acusado. Depois, duas mães procuraram a delegacia para contar que suas filhas também foram abusadas.

“Os crimes sempre aconteciam quando o detido estava sozinho em casa com a enteada e as colegas. A sua companheira, mãe de uma das vítimas, não tinha conhecimento dos abusos por trabalhar fora de casa”, contou Pereira.

TRABALHA EM ESCOLA

O delegado ainda disse que o acusado trabalha em uma escola, o que agrava a situação. “Outras possíveis vítimas podem aparecer, visto que o autor do crime informou que outras crianças, alunas da escola, frequentavam sua casa para brincarem com sua enteada”, ressaltou.

Por isso, Pereira pede que a população denuncie ao Disque-Denúncia 181 ou procure a delegacia caso tenha outras acusações contra o investigado.

O homem foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável e foi encaminhado para a Penitenciária Estadual de Vila Velha V.

Leia mais

Padrasto é acusado de agredir bebê de 2 anos em Conceição da Barra

Padrasto é preso após criança denunciar estupro para professora no ES

Avô é preso acusado de estuprar a neta de 7 anos no ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Abuso sexual Estupro de vulnerável

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais