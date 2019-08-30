Home
Motociclista morre após bater na traseira de carreta na BR 259 no ES

Acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (29) em Baixo Guandu; veículo estacionado apresentava problemas mecânicos

Gazeta Online

Larissa Avilez

Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de agosto de 2019 às 19:19

 - Atualizado há 6 anos

Um motociclista morreu na noite desta quinta-feira (29), após colidir na traseira de uma carreta que estava parada na BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado. O acidente aconteceu por volta das 19h30, na altura do km 85 da rodovia federal. A vítima foi identificada como Marcos Antônio dos Santos, de 51 anos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta estava estacionada parcialmente sobre a pista devido a problemas mecânicos. Sem conseguir frear a tempo, o motorista da moto acabou batendo na traseira do veículo. Em consequência da força do impacto, ele morreu ainda no local.

Já segundo informações da Polícia Militar, no momento do acidente, a carreta, que já estava há dois dias no local, estava prestes a ter o cavalinho (parte dianteira do veículo) guinchado. O motociclista seguia sentido Colatina. Apesar da colisão fatal, a rodovia não precisou ser interditada.

> Acidente entre carro e caminhão na BR 101 deixa um ferido em Linhares

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, cidade vizinha a Baixo Guandu, também no Noroeste do Estado.

