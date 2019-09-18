Home
>
Região Norte
>
Justiça condena hotel do ES a pagar R$ 14 mil por direitos autorais

Justiça condena hotel do ES a pagar R$ 14 mil por direitos autorais

Juiz entendeu que a hospedagem oferecia música pelas TVs dos quartos sem realizar a arrecadação necessária. O Ágil Hotel vai recorrer da decisão