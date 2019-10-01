Home
>
Região Norte
>
Jovem é baleado em residencial do Minha Casa Minha Vida

Jovem é baleado em residencial do Minha Casa Minha Vida

A vítima, de 19 anos, estava em casa dormindo quando foi surpreendida por criminosos armados, que atiraram. Rapaz foi socorrido e levado a hospital da região

Loreta Fagionato

[email protected]

Publicado em 1 de outubro de 2019 às 14:25

 - Atualizado há 6 anos

Casas do Residencial Rio Doce, em Linhares Crédito: Secom/Jader Júnior

Apenas duas semanas depois que um jovem de 19 anos foi assassinado no Residencial Rio Doce, no bairro Aviso, em Linhares, outra vítima foi baleada no mesmo local. O rapaz, também de 19 anos, estava em sua casa quando dois suspeitos armados invadiram a residência e atiraram. Ele foi socorrido com vida e levado ao hospital.

Recomendado para você

Publicitário Athos Bucater, de 27 anos, seguia para Itaúnas, onde ajudava a família na administração da hospedagem; amiga que viajava com ele também morreu na colisão

Morto em acidente era de SP e ia ajudar família em pousada em Itaúnas

Maria Eduarda, de 21 anos, viajava a trabalho quando o carro em que estava colidiu com outro veículo; ela era formada em técnico em mecânica e estava de carona com um amigo, que também morreu

Jovem morta em acidente em Itaúnas era de Vila Velha e amava dançar forró

Camila Francis da Silva, e o marido dela, Washington Henrique dos Passos, foram presos; a suspeita usava perfil falso para atrair vítimas e extorquir homens casados, segundo a Polícia Civil

Mulher que liderava quadrilha no ES colecionava itens e viagens de luxo

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe foi ao Hospital Geral de Linhares (HGL) e conversou com um parente da vítima. Ele disse que o jovem estava em casa dormindo, quando dois suspeitos armados invadiram o local e atiraram diversas vezes.

> Cinco pessoas são baleadas em Linhares em intervalo de 24 horas

Mesmo ferido, o rapaz tentou fugir pela janela, mas foi atingido por disparos de arma de fogo no joelho e no pescoço. A vítima foi socorrida e levada ao hospital. Buscas foram realizadas, mas os acusados não foram encontrados.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, a autoria e a motivação são desconhecidas.

CRIMES NO RESIDENCIAL

O Residencial Rio Doce, do programa Minha Casa Minha Vida, demorou oito anos para ser entregue. Apenas 10 meses depois, os moradores vivem com a insegurança. Outros crimes já aconteceram no local, como uma jovem de 18 anos que foi esfaqueada pelo companheiro em 2 de julho.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais