Jovem é baleado em residencial do Minha Casa Minha Vida

Publicado em 1 de outubro de 2019 às 14:25
- Atualizado há 6 anos
Apenas duas semanas depois que um jovem de 19 anos foi assassinado no Residencial Rio Doce, no bairro Aviso, em Linhares, outra vítima foi baleada no mesmo local. O rapaz, também de 19 anos, estava em sua casa quando dois suspeitos armados invadiram a residência e atiraram. Ele foi socorrido com vida e levado ao hospital.
Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe foi ao Hospital Geral de Linhares (HGL) e conversou com um parente da vítima. Ele disse que o jovem estava em casa dormindo, quando dois suspeitos armados invadiram o local e atiraram diversas vezes.
Mesmo ferido, o rapaz tentou fugir pela janela, mas foi atingido por disparos de arma de fogo no joelho e no pescoço. A vítima foi socorrida e levada ao hospital. Buscas foram realizadas, mas os acusados não foram encontrados.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, a autoria e a motivação são desconhecidas.
O Residencial Rio Doce, do programa Minha Casa Minha Vida, demorou oito anos para ser entregue. Apenas 10 meses depois, os moradores vivem com a insegurança. Outros crimes já aconteceram no local, como uma jovem de 18 anos que foi esfaqueada pelo companheiro em 2 de julho.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o