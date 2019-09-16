Jovem é morto a tiros em residencial do Minha Casa Minha Vida

O sonho da casa própria se tornou um pesadelo para os moradores do Residencial Rio Doce, em Linhares, Região Norte do Estado. O local, conhecido como casinhas do Aviso e que faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, demorou oito anos para ficar pronto e foi entregue em dezembro do ano passado. No entanto, apenas nove meses depois, alguns crimes já aconteceram no condomínio. Como na noite deste domingo (15), quando um jovem de 19 anos foi assassinado a tiros em uma rua do residencial.
De acordo com a Polícia Militar, Ednaldo Júnior Marim dos Santos estava na Rua Paulina de Souza Sales quando dois suspeitos a pé se aproximaram. Após uma breve conversa, um dos acusados sacou uma arma de fogo e disparou na nuca da vítima. Em seguida, os criminosos saíram correndo e conseguiram fugir.
Buscas foram realizadas pelos militares, mas os suspeitos não foram encontrados. Em nota, a Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos pode ser feita por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.
OUTROS CRIMES
Em 31 de dezembro do ano passado, o corpo de uma mulher de 39 anos foi encontrado dentro de um tonel de lixo abandonado às margens de um matagal da Rodovia ES 248, na altura do residencial. Um homem voltava do trabalho quando se deparou com o cadáver jogado no tonel. A vítima foi morta a facadas.
Já em 26 de maio deste ano, houve uma tentativa de homicídio no condomínio. Um jovem de 18 anos foi atingido por um disparo de arma de fogo. Ele foi socorrido e levado para o hospital.
Outro caso violento aconteceu em 2 de julho. Uma jovem de 18 anos foi esfaqueada pelo companheiro, de 19 anos, após pedir a separação. Ferida, a vítima foi levada ao hospital por populares e o suspeito fugiu.