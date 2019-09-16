Jovem é morto a tiros em residencial do Minha Casa Minha Vida

O sonho da casa própria se tornou um pesadelo para os moradores do Residencial Rio Doce, em, Regiãodo Estado. O local, conhecido como casinhas do Aviso e que faz parte do programa Minha Casa Minha Vida,e foi entregue em dezembro do ano passado. No entanto, apenas nove meses depois, alguns crimes já aconteceram no condomínio. Como na noite deste domingo (15), quando um jovem de 19 anos foi assassinado a tiros em uma rua do residencial.