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Indígenas fecham parte da Estrada de Ferro da Vale, em Aracruz

Eles alegam que o abastecimento de água de duas aldeias foi comprometido após a cheia do Rio Doce

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 21:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 21:05
Um grupo de índios da Terra Indígena de Comboios e da Aldeia de Córrego do Ouro fecham, desde o início da tarde desta quinta-feira (6), um trecho da Estrada de Ferro da Vale em Aracruz, no Norte do Estado. Eles usam um trator para bloquear a ferrovia e alegam que a água de duas aldeias foi comprometida após a cheia do Rio Doce.
Segundo o Cacique Toninho, a água que abastece as aldeias pode estar contaminada, porque ela vem do Rio Doce e a cheia, que foi registrada no local após as chuvas do final de janeiro, trouxe rejeitos de minério que ainda estão no rio desde a época do rompimento da barragem de Mariana, em novembro de 2015. Depois do desastre que atingiu o rio, essa foi a primeira grande cheia.
A água do Rio Doce está contaminando o lençol freático do poço que abastece a nossa terra indígena. Não temos segurança na água que estamos tomando",  lamentou o cacique. 
Indígenas fecham parte da estrada de Ferro da Vale, em Aracruz Crédito: Luiz Zardini / Tv Gazeta

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A ocupação da estrada de ferro começou por volta de meio-dia. Os indígenas informaram que só vão deixar o local depois que o problema do abastecimento de água for resolvido.

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A Fundação Renova, organização não governamental criada para reparar os danos causados pelo desastre de Mariana, disse que todas as análises realizadas não demonstram evidências técnicas de relação entre a qualidade de água na região e o rompimento da barragem em 2015. Acrescentou ainda, que equipes especializadas da fundação estão disponíveis para realizar novas avaliações no local.
A Vale informou que as reivindicações da comunidade não têm relação com a operação da ferrovia.
Indígenas protestam e fecham parte da estrada de Ferro da Vale, em Aracruz Crédito: Luiz Zardini
*Com informações de Luiz Zardini, da TV Gazeta Norte
Indígenas fecham parte da Estrada de Ferro da Vale, em Aracruz

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