Incêndio destrói imóvel e atinge casa vizinha em Baixo Guandu

Casal e bebê que estavam no imóvel vizinho conseguiram sair a tempo e ninguém ficou ferido; caso correu na madrugada deste domingo (1º)

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 09:46

Incêndio atinge duas casas em Baixo Guandu durante a madrugada; moradores escapam sem ferimentos Crédito: Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu duas residências em Baixo Guandu, na Região Noroeste do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (1º). O Corpo de Bombeiros informou que as chamas tiveram início por volta de 1h30, e que atuou no combate ao fogo até as 3h30. Não houve registro de feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria começado após a moradora de uma das casas atear fogo no próprio imóvel. A corporação não informou como isso teria ocorrido, nem a motivação. As chamas se espalharam rapidamente e alcançaram uma residência vizinha por meio da estrutura do telhado.

Quando a equipe chegou ao local, encontrou um incêndio estrutural atingindo as duas residências conjugadas. A atuação dos Bombeiros se concentrou no combate direto e na extinção das chamas, evitando que se propagassem para outras edificações próximas. O imóvel onde o fogo iniciou tinha apenas um cômodo, que ficou totalmente destruído. Já na residência vizinha, os danos ficaram restritos a um quarto e parte da sala.

Na segunda casa atingida, dormiam no quarto um casal e uma criança de aproximadamente um ano. A família deixou o imóvel antes da chegada do Corpo de Bombeiros e não se feriu. Na outra residência também não houve feridos. Após o combate ao incêndio, a equipe realizou o rescaldo para eliminar focos remanescentes.

