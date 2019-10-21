Em Baixo Guandu

Homem morre e bebê e três pessoas ficam feridas em acidente na BR 259

Dois veículos bateram de frente na rodovia federal, em Baixo Guandu, na noite deste domingo (20). Entre os feridos está uma bebê de 9 meses

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 09:18 - Atualizado há 6 anos

Veículo ficou destruído após colisão frontal na BR 259, em Baixo Guandu Crédito: Internauta

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas em um grave acidente na Rodovia BR 259, em Baixo Guandu, Região Noroeste do Estado, na noite deste domingo (20). Entre os feridos está uma bebê de 9 meses, que foi levada para um hospital de Vitória.

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na entrada de Mascarenhas. Um Volkswagen Gol de cor vermelha e um Hyundai Tucson de cor branca bateram de frente, na altura do quilômetro 91. O Gol seguia sentido Colatina e o Tucson, sentido Baixo Guandu.

O condutor do Gol, Paulo César Frederico, foi lançado para fora do veículo e morreu na hora. Seu corpo foi recolhido e encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

FERIDOS

Carro bateu de frente em outro veículo na BR 259, em Baixo Guandu Crédito: Internauta

Uma passageira que estava no automóvel foi socorrida em estado grave e levada de ambulância para o Pronto-Socorro de Baixo Guandu. Por conta da gravidade de seu estado de saúde, ela foi transferida para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina.

No Tucson estavam um casal e uma bebê de 9 meses. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os três tiveram ferimentos leves e foram levados ao Silvio Avidos. A criança foi transferida para o Hospital Infantil de Vitória.

