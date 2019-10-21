Publicado em 21 de outubro de 2019 às 09:18
- Atualizado há 6 anos
Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas em um grave acidente na Rodovia BR 259, em Baixo Guandu, Região Noroeste do Estado, na noite deste domingo (20). Entre os feridos está uma bebê de 9 meses, que foi levada para um hospital de Vitória.
Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na entrada de Mascarenhas. Um Volkswagen Gol de cor vermelha e um Hyundai Tucson de cor branca bateram de frente, na altura do quilômetro 91. O Gol seguia sentido Colatina e o Tucson, sentido Baixo Guandu.
O condutor do Gol, Paulo César Frederico, foi lançado para fora do veículo e morreu na hora. Seu corpo foi recolhido e encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
Uma passageira que estava no automóvel foi socorrida em estado grave e levada de ambulância para o Pronto-Socorro de Baixo Guandu. Por conta da gravidade de seu estado de saúde, ela foi transferida para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina.
No Tucson estavam um casal e uma bebê de 9 meses. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os três tiveram ferimentos leves e foram levados ao Silvio Avidos. A criança foi transferida para o Hospital Infantil de Vitória.
