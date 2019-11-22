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Ato obsceno

Homem é acusado de mostrar partes íntimas para crianças no Norte do ES

O suspeito, de 59 anos, prestou depoimento à polícia, assinou um Termo Circunstanciado e vai responder em liberdade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 19:13

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 19:13

O suspeito prestou depoimento na Delegacia Regional de São Mateus e vai responder em liberdade Crédito: Luiz Zardini / TV Gazeta Norte
Um homem de 59 anos foi conduzido até a Delegacia de São Mateus, na região Norte do Estado, após ser acusado de mostrar as partes íntimas para crianças que voltavam de uma escola, no balneário de Guriri.
De acordo com a Polícia Militar, o crime foi registrado por volta das 12h desta quinta-feira (21). Após ouvir relato de testemunhas e das vítimas, os militares foram até o local onde o suspeito teria cometido o crime. Os policiais encontraram o suspeito que, ao ser questionado, negou os fatos.
As vítimas, no entanto, afirmaram aos policiais que o suspeito era o mesmo que teria mostrado as partes íntimas para as crianças. Diante das acusações, os militares conduziram o homem e as vítimas até a Delegacia Regional de São Mateus.
Em nota, a Polícia Civil informou que o conduzido assinou um Termo Circunstanciado e vai responder em liberdade. A Polícia Civil orienta ainda que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação.

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