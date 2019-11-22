Homem é acusado de mostrar partes íntimas para crianças no Norte do ES

O suspeito prestou depoimento na Delegacia Regional de São Mateus e vai responder em liberdade

As vítimas, no entanto, afirmaram aos policiais que o suspeito era o mesmo que teria mostrado as partes íntimas para as crianças. Diante das acusações, os militares conduziram o homem e as vítimas até a Delegacia Regional de São Mateus.