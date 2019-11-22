Homem é acusado de mostrar partes íntimas para crianças no Norte do ES

Um homem de 59 anos foi conduzido até a Delegacia de São Mateus, na região Norte do Estado, após ser acusado de mostrar as partes íntimas para crianças que voltavam de uma escola, no balneário de Guriri.
De acordo com a Polícia Militar, o crime foi registrado por volta das 12h desta quinta-feira (21). Após ouvir relato de testemunhas e das vítimas, os militares foram até o local onde o suspeito teria cometido o crime. Os policiais encontraram o suspeito que, ao ser questionado, negou os fatos.
As vítimas, no entanto, afirmaram aos policiais que o suspeito era o mesmo que teria mostrado as partes íntimas para as crianças. Diante das acusações, os militares conduziram o homem e as vítimas até a Delegacia Regional de São Mateus.
Em nota, a Polícia Civil informou que o conduzido assinou um Termo Circunstanciado e vai responder em liberdade. A Polícia Civil orienta ainda que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação.