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Estudante autista passa em 1º lugar em curso técnico no Ifes de São Mateus

Henrique Lacerda Chiapetta, de 19 anos, vai ingressar no curso técnico de Eletrotécnica. Conquista é motivo de orgulho para toda a família e também para os amigos do jovem

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 13:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 13:00
A aprovação do jovem Henrique Lacerda foi motivo de comemoração para toda a família Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução
Estudante autista passa em 1º lugar em curso técnico no Ifes de São Mateus
Foi assistindo a vídeos na televisão e adquirindo conhecimentos através de pesquisas na internet que o estudante Henrique Lacerda Chiapetta, de 19 anos, conquistou uma das vagas para ingressar no curso técnico de Eletrotécnica, no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em São Mateus.
A conquista dele é motivo de orgulho para toda a família e também para os amigos. Henrique garantiu o primeiro lugar dentro da cota para pessoas com deficiência. O jovem tem síndrome de ásperguer, um dos transtornos do autismo. Mas quem pensa que esse detalhe impede Henrique de batalhar pelos sonhos está enganado.
Cleide Lacerda, mãe do Henrique, conta que o desafio era manter o jovem estudando. Eu tinha uma preocupação dele terminar o ensino médio e colocar ele em um curso ou numa faculdade, afirma.
Já sobre a aprovação no vestibular a ansiedade da família era grande. Era uma expectativa porque o Henrique ele é muito inteligente, a minha família, os meus amigos, os irmãos da igreja todos ficaram felizes e celebraram com a gente, conta a mãe do jovem.
O estudante não esconde a alegria de ter conquistado uma vaga para ingressar no curso técnico. Menino de poucas palavras, ele comemora ao lado da mãe o objetivo alcançado. Quando quero mexer com alguma coisa, aprendo tudo no computador, na internet. Quando soube que passei em primeiro lugar fiquei muito alegre, comenta.

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Segundo o jovem, a curiosidade para criar coisas novas é o que o impulsiona. Gosto de aproveitar as peças, de mexer com eletrônica, tenho minhas peças aqui e sempre fico inventando coisas novas, resume.
Além de passar boa parte do tempo nos fundos da casa onde mora se aventurando com os fios e descobrindo novas possibilidades, o jovem ainda tem outros sonhos, como o de ser um cientista, por exemplo.
*Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte

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