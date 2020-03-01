Educação

Escola cívico-militar de Montanha começa a funcionar com 710 alunos

Segundo a prefeitura, a escola vai funcionar com turmas do 1º e o 9º ano do ensino fundamental.  Eles terão aulas de  civismo, cidadania e ética

Publicado em 01 de Março de 2020 às 16:19

Escola Cívico-Militar de Montanha Crédito: Prefeitura de Montanha/ Divulgação
A cidade de Montanha, no Norte do Espírito Santo, é a primeira do Estado a começar as aulas da sua Escola Cívico-Militar. A prefeitura informou que a unidade inicia as atividades na manhã desta segunda-feira (2). A estrutura funciona no prédio da Escola Municipal Domingos Martins, que passou por ajustes nos últimos meses.
A prefeita do município, Iracy Baltar (PRB), informou que a escola é fruto de um convênio assinado com a Polícia Militar, e vai contar com o trabalho de 10 policiais da reserva.
Apesar da implantação do novo modelo, a parte pedagógica da escola não vai sofrer alterações e continua seguindo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), estabelecida pelo Ministério da Educação (MEC). Os militares participarão do trabalho na área disciplinar e organizacional da instituição, além de ministrar disciplinas como civismo, cidadania e ética.

Veja Também

"Não quer filho lá, não matricule", diz leitor sobre escola cívico-militar

Veja como funcionará a escola cívico-militar de Viana a partir de março

A prefeita informou ainda que a escola vai funcionar com 28 turmas distribuídas entre o 1º e o 9º ano do ensino fundamental, totalizando 710 alunos matriculados para 2020.
O Secretário Municipal de Comunicação, Marcos Coutinho SantAguida do Nascimento, informou que os alunos utilizarão uniforme escolar semelhante à farda da Polícia Militar apenas em eventos e ocasiões especiais. Durante as aulas, eles vão se vestir com uniforme comum com a identificação da prefeitura e da PM. A medida é para aumentar o conforto dos estudantes.
Antes de implantar o modelo no município capixaba, a prefeita informou que visitou escolas com sistemas parecidos nos estados da Bahia e Goiás. Iracy contou ainda que a Prefeitura promoveu consultas públicas para saber a opinião da população sobre a implantação da escola na cidade, e segundo ela, foi aprovado. 

Veja Também

Escola cívico-militar de Viana tem mais de mil inscritos em cinco horas

Escolas cívico-militares dividem as opiniões dos leitores

Recomendado para você

Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Manami Ocean Living
Mercado imobiliário de luxo bate recordes e impulsiona crescimento do alto padrão no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados