Investigação do Ministério Público encontrou irregularidades na prova aplicada para o cargo de professores de educação básica Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Linhares

Your browser does not support the audio element. Comissão pede para suspender resultado de concurso em Linhares

Nesta quarta-feira (19), está prevista a divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. Os resultados devem ser divulgados na página da organizadora do concurso e os candidatos terão dois dias para entrar com pedido de revisão. O resultado final para o cargo de professor está previsto para sair no dia 17 de abril.

Mas, de acordo com a prefeitura, apesar de não ter havido nenhuma decisão judicial para suspender o concurso público para os referidos cargos, a Comissão entendeu que, por questão de prudência e cautela, a fim de evitar maiores prejuízos ao andamento do certame, devem ser suspensos todos os atos relacionados aos referidos cargos, especialmente aqueles previstos para ocorrer nesta quarta-feira, dia 19.

O QUE DIZ O IBADE

O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) informou apenas que todos os atos referentes ao certame estão divulgados no site www.ibade.org.br. No entanto, a empresa não disse se vai ou não acatar a notificação.

Candidatos alegam que o conteúdo indicado no edital era diferente do que foi aplicado nas avaliações Crédito: Divulgação

PEDIDO DE CANCELAMENTO

No último dia 5 de fevereiro, o Ministério Público do Espírito Santo entrou com uma ação na Justiça pedindo o cancelamento de uma das provas do concurso público da Prefeitura de Linhares aplicado para o cargo de professor de educação básica.

Segundo o órgão, após investigação para apurar irregularidades referentes à prova, foram encontradas divergências em alguns pontos e na prova dissertativa. Alega-se que conforme exigência editalícia o candidato deveria desenvolver um texto dissertativo sobre tema a ser enunciado no caderno de questões, porém não foi isso que aconteceu quando os candidatos tiveram acesso ao caderno de provas no dia do exame. Claramente pode se perceber uma confusão de temas que a banca propôs aos candidatos, causando-lhes insegurança na hora de redigir a resposta ou produzir o texto dissertativo, ressalta o pedido do MP.