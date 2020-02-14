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Carne com larvas e pelos é apreendida em supermercado de São Mateus

De acordo com o Idaf,  os produtos recolhidos estavam sem documentação sanitária e nota fiscal. O açougue do estabelecimento foi interditado

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 20:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 20:29
Mais de 1000 kg de carnes são apreendidos em supermercado de São Mateus Crédito: Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) / Divulgação
Mais de uma tonelada de carne foram apreendidas no açougue de um supermercado em São Mateus, no Norte do Estado, nesta sexta-feira(14). O estabelecimento foi alvo de uma operação conjunta do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) e da Vigilância Sanitária do município. Os produtos recolhidos estavam sem documentação sanitária e nota fiscal. Além disso, parte das mercadorias tinha cor esverdeada e a apresentava larvas e pelos.
A Vigilância  afirmou  que recebeu uma denúncia informando que as carnes que eram comercializadas no local tinham capim e serragem. Por isso, solicitou apoio do Idaf para fazer a operação no estabelecimento.
De acordo com o Idaf, no local, as equipes encontraram 1.099 quilos de produtos sem documentação sanitária e nota fiscal. O açougue foi interditado até que a situação seja regularizada. O supermercado continua operando normalmente.
Mais de 1000 kg de carnes são apreendidos em supermercado de São Mateus Crédito: Idaf/ Divulgação
"A ausência da documentação sanitária indica que esses produtos são provenientes de abate clandestino"
Bruna Cruz - Veterinária do Idaf
A veterinária informou ainda que em parte dos produtos apreendidos foram identificadas carnes com coloração esverdeada, além da presença de larvas e pelos. A disponibilização desses alimentos para consumo coloca em risco a saúde dos eventuais consumidores, alertou.
A Vigilância Sanitária informou que apreendeu carne bovina, linguiça, bucho, toucinho, ossos bovinos, mocotó e queijo. Toda a carga foi destruída.

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