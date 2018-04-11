Lotes de água, queijo e chocolate são proibidos por contaminação

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou nesta terça-feira (10) a proibição de lotes de chocolate em barra da marca Bel, além do recolhimento de um lote de água mineral da marca Santa Rita do Sapucaí e de três lotes de queijo mussarela da Laticínios Santa Tereza Eirel.

No Diário Oficial da União desta terça, a agência comunicou a proibição de quatro lotes do chocolate "Barra de Confeiteiro ao Leite" da marca Bel.

Em nota, a empresa ZD Alimentos S.A., responsável pelo produto, afirmou que foi detectada uma falha operacional pontual em uma linha de produção que pode ter ocasionado a liberação de pequenos filamentos metálicos no produto Barra Confeiteiro ao Leite 1,010Kg, da marca Cobertop, que estão em desacordo com a Legislação de Alimentos vigente no Brasil.

Por esse motivo, em caráter de prevenção e de forma espontânea, o Grupo ZD Alimentos S.A. iniciou o processo de recall junto à ANVISA e de acordo com todos os procedimentos regrados pelos órgãos competentes. "Já realizamos aproximadamente o recolhimento de 80% dos 4 lotes citados abaixo, reafirmando assim nosso compromisso com a qualidade".

Caso o cliente pessoa jurídica ou física tenha algum produto destes lotes em mãos, pedimos que entre em contato com a empresa para agendarmos a troca imediata. As despesas inerentes a esse recolhimento e a reposição desses produtos serão de nossa inteira responsabilidade.

O Grupo ZD Alimentos atua no mercado de alimentos há mais de 40 anos, com sólidos processos de fabricação e rígidos protocolos de controle de qualidade e higiene, seguindo rigorosamente as Boas Práticas de Fabricação e legislações vigentes. Esse é o nosso compromisso junto aos consumidores e clientes.

Produto Crédito: Divulgação

ÁGUA MINERAL CONTAMINADA

A Anvisa igualmente exigiu o recolhimento do lote 1702 da água mineral natural da marca Santa Rita do Sapucaí. Segundo a agência, a água apresentou resultado insatisfatório para pseudomonas aeruginosa, uma bactéria que pode causar infecções. A água é fabricada pela empresa Fonte Azul indústria, Comércio e Empreendimentos Imobiliários Ltda.

QUEIJOS COM BACTÉRIAS NOCIVAS

Quejo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Já a indústria de Laticínios Santa Tereza Eirel terá de recolher três lotes de diferentes produtos após constatar a presença da bactéria listeria monocytogenes, que pode causar doenças. O comunicado de recolhimento foi emitido pela própria fabricante.

PRODUTOS PROIBIDOS PARA A VENDA

Queijo muçarela fatiado

Lote: 065/8

Fabricação: 8/3/2018

Validade: 8/5/2018

Queijo muçarela fatiado

Lote: 066/8

Fabricação: 9/3/2018

Validade: 9/5/2018

Queijo muçarela (peça)

Lote: 053/5

Fabricação: 22/2/2018

Validade: 22/6/2018