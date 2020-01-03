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BR 101

Bicho-preguiça recebe ajuda para atravessar BR 101 em Sooretama

O motorista parou o carro, desceu e levou o animal até o outro lado da rodovia federal. O episódio aconteceu próximo ao km 59, em Sooretama, município da região nordeste do Estado

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 19:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 19:33
Homem ajuda preguiça a atravessar a BR Crédito: Sub Tenente Evandro
Por volta das 14h desta quinta-feira (02), uma cena inusitada chamou a atenção de um casal que voltava de viagem pela BR-101: uma preguiça estava deitada no asfalto da rodovia. Evandro, Sub Tenente do Corpo de Bombeiros de Marechal Floriano, não hesitou. Parou o carro, desceu e levou o animal até o outro lado da rodovia federal, próximo ao km 59, em Sooretama, município da região nordeste do Estado.
É comum vermos animais assim nas rodovias. É tanto que, uns 100 quilômetros antes, nós já tínhamos avistado uma raposa morta. Depois, quando achamos a preguiça, percebemos que ela corria grande risco de ser atropelada. Eu já tinha tido contato com animais silvestres antes, por conta do meu trabalho. Então usei uma técnica de pegar nela sem que ela encostasse em mim, por conta das garras afiadas que ela tem. Fiz a travessia dela, como ela queria, relatou.

EM LINHARES

Em setembro de 2019, vídeos registraram outra cena inusitada envolvendo um bicho-preguiça na Lagoa Nova, em Linhares, região Norte do Espírito Santo. Nas imagens era possível ver um bicho-preguiça pegando uma carona em um barco para atravessar a lagoa. O animal foi visto por pescadores que ficaram impressionados com a desenvoltura do nadador.
As filmagens foram feitas quando os amigos Alexandre, Adílio e o Anivaldo viram algo estranho na água enquanto pescavam. À Gazeta, Anivaldo Pitta contou como tudo aconteceu: Eu gosto muito de pescar e com isso a gente acaba rodando essas lagoas tudo por aqui. De longe a gente viu apenas a cabeça dela, no meio da água. Até achamos que seria uma lontra ou algo do tipo, mas quando chegamos perto vimos que era um bicho-preguiça, disse.

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