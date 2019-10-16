Armado com faca, pai faz bebê de 3 meses refém em Nova Venécia

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 10:03
Atualizado há 6 anos
Uma bebê de apenas 3 meses foi ameaçada com uma faca e feita refém pelo próprio pai, de 25 anos, em Nova Venécia, Região Noroeste do Estado. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (15), no bairro Aeroporto. Foi preciso mais de uma hora de negociação entre Polícia Militar e Corpo de Bombeiros para que o acusado liberasse a criança.
Segundo a PM, o suspeito tem problemas mentais. Durante um surto, por volta de 2 horas da madrugada, ele trancou a companheira e a mãe dentro de casa e foi para o meio da rua com a filha. Armado com uma faca, o jovem fez diversas ameaças contra a bebê. Transtornado e segurando a menina no colo, ele dizia que a mataria.
Após uma intensa negociação, que durou mais de uma hora, o acusado entregou a criança aos policiais. A menina foi encaminhada para um hospital da região, onde recebeu cuidados médicos e passa bem. O suspeito também foi encaminhado para o hospital, onde foi medicado.
Em nota, o comandante do 2º Batalhão da PM, tenente-coronel Mario Marcelo Dal Col, elogiou o trabalho conjunto entre os policiais e os bombeiros. “Graças ao empenho e apoio de todas as equipes envolvidas, foi logrado êxito e a ocorrência foi conduzida da melhor maneira possível, com todos sem ferimentos graves e a criança a salvo”, afirmou.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil ainda não respondeu se o suspeito foi conduzido à delegacia.
