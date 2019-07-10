Acusado de estuprar enteada por dois anos é preso em Nova Venécia

Acusado de estuprar a enteada por dois anos seguidos, um homem foi preso na manhã desta terça-feira (9), na Zona Rural de, nodo Estado. A operação dacumpriu um mandado de prisão preventiva contra ele, expedido pela 3ª Vara Criminal de São Mateus.

No momento da prisão, uma espingarda de calibre 26 também foi apreendida junto ao acusado. De acordo com o delegado plantonista da Delegacia Regional de São Mateus, o suspeito estuprava a adolescente de 14 anos, enquanto a mãe dela não estava em casa. Os abusos teriam acontecido desde quando a vítima tinha apenas 12 anos de idade.