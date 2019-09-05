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Noroeste do ES

Bandido invade casa e estupra morador em Nova Venécia

Vítima mora com o pai, que foi trancado em um cômodo durante ação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2019 às 18:00

Publicado em 05 de Setembro de 2019 às 18:00

Viatura, Polícia, Polícia Militar, crime, assassinato Crédito: Carlos Alberto Silva
Não bastasse invadir a casa de uma família para assaltar, um criminoso ainda estuprou um homem que possui deficiência física e mental, enquanto o pai dele estava trancado em outro cômodo. O caso chocante aconteceu durante a tarde da última segunda-feira (2), no bairro Bethânia, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo.
De acordo com informações passadas pela Polícia Militar, o criminoso foi até a residência, onde tentou roubar o celular de um homem e exigiu o valor de R$ 50 para não levar o aparelho. Quando ele respondeu que não tinha nenhum dinheiro, o assaltante passou a afirmar que estupraria o filho da vítima, de 27 anos.
> Bandido rouba casa e estupra idosa em Aracruz
O pai do rapaz, então, foi trancado em um dos cômodos da casa, enquanto o filho era estuprado pelo bandido. Depois da ação, o suspeito fugiu do local e não foi localizado. Já o jovem foi levado para um hospital particular de Nova Venécia para receber o atendimento médico necessário.
Em nota, a Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado para investigar o caso, tipificado como estupro de vulnerável, e que o rapaz passará por exames a fim de identificar lesões de natureza sexual e possibilitar a confecção de um laudo médico. Outras informações não foram passadas para não atrapalhar as investigações.

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