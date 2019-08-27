Duas adolescentes tentam assaltar ônibus em Nova Venécia

De acordo com informações passadas por testemunhas à, elas teriam apontado as réplicas de arma de fogo em direção ao ônibus no intuito de pará-lo. No entanto, quando o motorista percebeu que seria assaltado, ele acelerou o veículo e conseguiu evitar o crime. Detida, a dupla foi levada para a Delegacia Regional de Nova Venécia.