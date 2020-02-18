Os motoristas de aplicativo cobram mais policiamento nas ruas Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução

Your browser does not support the audio element. Após morte em Vila Velha, motoristas protestam e pedem segurança em Linhares

Infelizmente hoje eu e os colegas não nos sentimos seguros. Nós vivemos atrás do volante, e às vezes, em uma rotina intensa, um trabalho que é estressante e também somos vulneráveis à insegurança. Hoje, estamos em solidariedade à família do nosso companheiro que faleceu vítima da violência em Vila Velha. A ideia é mobilizar o máximo de motoristas possível, relata Marcelo Pereira.

Segundo os organizadores, Linhares tem cerca de 600 motoristas de aplicativo que trabalham 24 horas no transporte de passageiros. Para eles, os problemas com insegurança são recorrentes. Eu penso que, para nós, e também para os passageiros é muito importante a presença da Polícia Militar de Trânsito, com abordagens específicas a carros de aplicativos, identificar um potencial assalto, porque, às vezes, nós como motoristas levamos todos os tipos de pessoas no nosso carro e a gente não conhece, não sabe quem é quem. Então, penso que nesse momento a Polícia Militar, dando um apoio maior, pode ajudar bastante, ressalta Marcelo.

Para as mulheres, a situação é ainda pior, segundo os motoristas. A Lane trabalha com carros de aplicativo e relata que convive com medo todos os dias. Eu saio, deixo meus filhos em casa e fico preocupada sem saber se vou voltar, porque essa onda de violência está complicada. Mais policiamento na rua acho que seria o suficiente para as pessoas se sentirem intimidadas quando quiserem fazer algo, ver que tem uma viatura perto e ficar com medo, comenta.

Em Linhares, segundo os organizadores, são pelo menos 600 motoristas de aplicativo Crédito: Internauta

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

Em nota, a Polícia Militar informou que realiza policiamento ostensivo com o objetivo de combater todo tipo de crime e que diariamente são desenvolvidas operações com foco em abordagens a todo tipo de veículo, em todo o Estado.

Segundo a PM, as ações são realizadas tanto em veículos que tenham passageiros quanto naqueles que tenham somente o condutor. A nota ressalta ainda que muitas vezes os policiais possuem dificuldade em identificar que se trata de um motorista de aplicativo, visto que o carro não possui nenhum tipo de identificação.

A Polícia Militar conta com o apoio da população e informa que denúncias podem ser feitas pelo telefone 181 ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo 190 a qualquer momento.