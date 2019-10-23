Casal assassinado

Alvo de bandidos era o namorado, diz polícia sobre morte de casal no ES

Segundo informações da polícia, Patrik Pinto tinha envolvimento com o tráfico de drogas e pode ter sido morto por rivais. Ele morou no Rio de Janeiro e estaria na cidade para o domínio de algum ponto do tráfico

Publicado em 23 de outubro de 2019 às 11:55 - Atualizado há 6 anos

Mariana e Patrik namoravam há cerca de seis meses Crédito: Reprodução/Facebook

O jovem Patrik Pinto, de 18 anos, assassinado na madrugada desta quarta-feira (23) junto com sua namorada em Conceição da Barra, Região Norte do Estado, era o verdadeiro alvo dos criminosos, segundo informações da Polícia Militar. Ele foi morto com 22 disparos de arma de fogo. Já Mariana Faustino de Souza, também de 18 anos, que estava grávida de 2 meses, foi baleada sete vezes.

De acordo com a PM, a motivação do crime seria o envolvimento de Patrik no tráfico de drogas. Ele já foi preso por tentativa de homicídio e por tráfico. O rapaz já morou no Rio de Janeiro e estaria em Conceição da Barra para o domínio de algum ponto de tráfico de drogas.

O delegado Alysson Pereira, titular da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, falou para a TV Gazeta Norte que o crime pode ter sido cometido por rivais de Patrik.

O CRIME

O casal foi morto a tiros em uma casa da Rua Manoel Gomes de Oliveira, no bairro São José, por volta de 00h30. Ao chegar no local, os militares encontraram o portão aberto. Uma ambulância municipal foi até a residência e um enfermeiro confirmou as mortes das duas vítimas.

Patrik estava caído no chão da sala e Mariana foi encontrada no quarto dos fundos. No local do crime foram encontrados projéteis de arma de fogo, além de várias cápsulas dos calibres 22 e 380. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

INVESTIGAÇÕES

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra e, até o momento, a autoria é desconhecida. Nenhum suspeito foi detido.

ANIVERSÁRIO

Mariana completou 18 anos no último sábado (19). Em seu perfil no Facebook, a mãe da jovem chegou a fazer uma postagem para parabenizar a filha no dia do aniversário.

“Minha menina, agora mulher linda, daqui a pouco mãe. Desejo que você seja muito feliz. Às vezes que eu brigava com você sempre foi para o seu bem, minha pequena menina, minha eterna criança. Queria que fosse diferente, mas deixa o maior autor da vida escrever sua história. Te amo e sempre vou te amar. Feliz niver”, escreveu a mãe de Mariana.

Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte.

