Mulher é acusada de tentar matar namorado em Conceição da Barra

Um homem, que não teve a idade informada, foi esfaqueado no peito, perto do coração, em Conceição da Barra, região Norte do Estado, na noite deste domingo (16). A suspeita pela tentativa de homicídio é a namorada dele.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima deu entrada no pronto-socorro de um hospital municipal com uma lesão no peito, provocada pela facada. O homem foi socorrido por sua irmã e seu cunhado, que teriam ouvido a acusada contar em um bar que esfaqueou o namorado. Quando a irmã chegou na casa do rapaz, o encontrou caído no chão, sangrando muito, e imediatamente levou a vítima para o hospital.
Por conta do estado de saúde do homem, ele foi transferido para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. Seu quadro é considerado estável. Os policiais realizaram buscas na região, mas não encontraram a suspeita e não souberam informar a motivação do crime.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra e até o momento nenhum suspeito do crime foi detido. A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.