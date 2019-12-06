Agricultor colhe mandioca gigante no interior de Rio Bananal, no ES

O agricultor Flávio Biazati exibe orgulhoso o aipim de mais de dois metros colhido por ele Crédito: Arquivo pessoal

macaxeira ou aipim) para o consumo da própria família, mas, quando o lavrador Flávio Biazati, de 38 anos, foi arrancar o pé, veio a surpresa: debaixo da terra havia uma raiz gigante do tubérculo com cerca de 2,40 metros de comprimento. O feito ocorreu na tarde desta quinta-feira (05), no sítio onde ele é meeiro, localizado a cerca de dez quilômetros do Centro de A ideia era colher uma raiz de mandioca (também conhecida comoou) para o consumo da própria família, mas, quando o lavrador Flávio Biazati, de 38 anos, foi arrancar o pé, veio a surpresa: debaixo da terra havia uma raiz gigante do tubérculo com cerca de 2,40 metros de comprimento. O feito ocorreu na tarde desta quinta-feira (05), no sítio onde ele é meeiro, localizado a cerca de dez quilômetros do Centro de Rio Bananal , região Norte do Espírito Santo.

O troféu, ou melhor, a mandioca virou motivo de orgulho para o lavrador, já que, em anos morando e trabalhando no campo, Flávio nunca havia visto ou colhido nada parecido.

NÃO É HISTÓRIA...

"Eu não cheguei a pesar, mas acho que passa de uns 20 quilos. Eu fiquei impressionado com o tamanho. Peguei até uma trena para medir. Deu 2,39 ao todo. Ainda não consumimos ela, está aqui como um troféu aqui em casa. Mas se estiver igual a outra raiz que tirei do mesmo pé, deve estar boa também", disse o agricultor.

EXPLICAÇÃO

De fato encontrar um exemplar deste tamanho não é tão comum. Segundo o engenheiro agrônomo Marcos Eugênio Lopes, da Amam Consultoria, a provável explicação para o desenvolvimento incomum do aipim é uma combinação de predisposição genética acrescida a fatores de clima e solo.

"Para ter uma precisão dos motivos seria necessário uma análise criteriosa da própria raiz para observar a genética da planta, além das condições do solo, adubação empregada, sazonalidade de chuvas. Porém, é bem provável que exista essa predisposição da planta, que encontrou no ambiente as condições necessárias para o desenvolvimento acima do normal. Em tempos de padronização na produção de alimentos, é a cada dia mais difícil que isso ocorra, pois o manejo de uma raiz desse porte não é fácil, por exemplo", salientou o agrônomo.

Marcos acrescentou ainda que a "próxima geração" da planta também pode apresentar as mesmas características, já que o replantio do aipim é feito por meio de uma rama do próprio pé retirado.

"Não é uma certeza que também se desenvolverá, mas o material genético do desenvolvimento é mantido. Novamente vai depender de uma combinação precisa das condições de solo, clima e adubação", finalizou.

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Já o professor do curso de Agronomia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e também agrônomo Fábio Luiz Partelli disse que a variedade do aipim e também a idade da planta são condições que propiciam um crescimento avantajado.