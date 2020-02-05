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Sommerfest

Vídeo de jovem cadeirante dançando no ES faz sucesso em rede social

O registro foi feito na Sommerfest, em Domingos Martins. A servidora pública de 23 anos, Joana Lutzke, diz que frequenta a festa há muito tempo; vídeo já tem mais de duas mil visualizações em rede social

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 21:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 21:39
Joana Lutzke publicou o vídeo no último domingo (3) Crédito: Reprodução
A alegria de uma jovem chamou a atenção no último domingo (2), em Domingos Martins. Durante o último dia de programação da 31° Sommerfest, festa de Imigração Alemã da cidade, Joana Lutzke,  de 23 anos, que é cadeirante, publicou um vídeo dançando em seu Instagram. Em apenas um dia, foram mais de 2.500 visualizações, número que chamou atenção da usuária da rede social.
"Me assustei com o número de visualizações do vídeo. O que mais quero é que pessoas com deficiência saiam para shows, para se divertirem. A intenção do vídeo era dar uma visibilidade".
Servidora pública e moradora de Domingos Martins, Joana diz que a deficiência não atrapalha sua vida. Mesmo assim, ainda se sentia retraída em estar perto do palco dançando. Ela afirma que por conta da deficiência, achava que pessoas olhariam de forma estranha, mas começou a aproveitar mais a festa em 2019, após um processo de amadurecimento.
"Todo ano vou à festa, mas minhas danças começaram no ano passado. Antes eu ficava mais escondida, com vergonha. Houve uma mudança de pensamento, comecei a ser mais extrovertida, me divertir mais", respondeu a jovem.

MENSAGEM AOS DEFICIENTES

Segundo a cadeirante, a iniciativa de mostrar seu cotidiano como deficiente começou há pouco tempo. Buscando inspirar outras pessoas, além de ter publicado fotos da festa realizada em Domingos Martins entre os dias 26 de janeiro e 2 de fevereiro, Joana já mostrou ensaios fotográficos e shows de música.
"Eu comecei a postar mais sobre meu dia a dia há pouco tempo. Comecei a ter um bom feedback, apoio dos meus conhecidos. A mensagem que quero passar é que sendo deficiente ou não, você pode fazer o que quiser."

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