Aos 14 anos, cadeirante participa de sua primeira corrida em Cachoeiro

Adolescente cadeirante que sonha em ser atleta participa da Corrida de São Pedro, em Cachoeiro Crédito: TV Gazeta Sul

Toda a primeira vez em alguma situação na vida de um ser humano dá aquele frio na barriga. Para Luiz Felipe Silva, de 14 anos, a sensação é ainda maior. Cadeirante, ele vai realizar o sonho de participar de sua primeira corrida neste sábado (22) e chegar mais perto de se tornar um atleta.

"Estou treinando e só penso que vou conseguir trazer a medalha pra trazer pra minha família, minha escola e meus amigos", conta o cachoeirense, mostrando ansiedade pela participação na Corrida de São Pedro.

O jovem, que sempre precisou da cadeira de rodas, treina em sua escola para se dar bem na corrida, que acontecerá em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Estudando em período integra, Luiz Felipe participa também de outras atividades físicas como basquete e tênis de mesa.

"Toda criança pode se integrar no meio social. E pra ele é muito importante participar com todos da corrida. Ele serve de espelho para outros", destaca Pedro Paulo, seu professor de educação física e técnico.

Para a mãe de Luiz, Sandra da Silva, o esforço do filho é inspirador "Ele é exemplo para outras crianças que acham que não pode. Todos podem se tiver o apoio de outras pessoas".